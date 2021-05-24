23 травня літак авіакомпанії Ryanair з білоруським опозиціонером Романом Протасевичем на борту примусово посадили в Мінську. Для посадки, яка мотивувалась «повідомленням про замінування», були задіяні винищувачі білоруських ВПС.

Дозвіл на посадку борту Ryanair дав особисто самопроголошений президент Олександр Лукашенко. Він же розпорядився підняти в повітря винищувач МіГ-29, який фактично змусив пілотів Ryanair посадити пасажирський лайнер у аеропорту Мінська.

З рейсу, окрім творця Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, зняли його дівчину та ще трьох пасажирів, серед яких і громадяни РФ. Через кілька годин літаку дозволили вилетіти з Мінська.

Частина європейських країн обмежились «серйозною занепокоєнністю», проте сусіди Білорусі майже одноголосно визнали інцидент «актом державного тероризму». ZAXID.NET зібрав основні тези з реакції світової спільноти на безпрецендентну ситуацію.

Що каже Євросоюз

Хоча представник Євросоюзу з питань закордонної політики та безпеки Жозеп Боррель підтвердив​, що борт Ryanair змусив сісти саме військовий літак Білорусі – загалом в ЄС обмежились стандартними заявами про стурбованість і засудженням дій Лукашенка. Зокрема, президент Європарламенту Давід Сассолі заявив що всі пасажири рейсу повинні бути негайно звільнені. Очільник Європейської ради Шарль Мішель теж заявив, що стурбований інцидентом і також закликав звільнити пасажирів рейсу.

Його колега, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала таку поведінку білоруської влади неприйнятною і попередила Білорусь про наслідки через примусову посадку літака.

МЗС Німеччини та Франції вимагають пояснень від білоруської влади і закликають дозволити усім пасажирам рейсу, включно з затриманими, покинути Білорусь.

Екс-голова Європейської Ради Дональд Туск був більш різким у заявах. Він переконаний, що Олександр Лукашенко став «загрозою для міжнародної безпеки». Сам інцидент Туск назвав «актом державного тероризму».

Колишня депутатка Європейського парламенту Ребекка Гармс вказала на необхідність введення санкцій не лише проти Мінська, а й проти Росії у разі її причетності до захоплення літака Ryanair.

Затримання Протасевича обговорять лідери країн ЄС на саміті 24 травня. На засіданні піднімуть тему посилення санкцій проти Білорусі.

Що кажуть Україна і решта сусідів Білорусі

В день захоплення літака біля будівлі МЗС України зібралися кілька десятків людей. Вони вимагали від української влади рішуче відреагувати на затримання Протасевича. У відповідь МЗС назвало інцидент «черговою атакою на свободу слова з боку білоруської влади» і закликало негайно звільнити опозиціонера.

У свою чергу, решта країн, які межують з Білоруссю виступили з куди більш категоричними заявами. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький попросив розширити список тем для засідання Ради Європи, а викрадення цивільного літака назвав «безпрецедентним актом державного тероризму, який не може залишитися безкарним».

Заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський заявив, що примусова посадка літака фактично є «нападом принаймні на три країни ЄС». Він запевнив, що реакція ЄС буде «негайною і рішучою».

У сусідній Литві президент Гітанас Науседа вважає, що інцидент слід розглядати як викрадення людини із застосуванням військової сили і «оцінювати з усією суворістю». Країна вже звернулась до країн ЄС з пропозицією заборонити польоти над Білоруссю та позбавити її членства в Міжнародній організації цивільної авіації. Генпрокуратура Литви почала досудове за трьома статтями.

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс назвав ситуацію шокуючою і безпрецедентною. Латвійська авіакомпанія AirBaltic відмовилась використовувати повітряний простір над Білоруссю, її Рейси рушили в обхід повітряного простору країни. Він наголосив, що йдеться фактично про викрадення літака заради розправи з політичним опонентом, і це свідчить, що літати над Білоруссю небезпечно.

У Росії поки що сам інцидент не коментували, проте в Держдумі заявили, що посадку літака використають «для розпалювання антилукашенківської кампанії».

Що кажуть Сполучені Штати

США також назвали інцидент шокуючим і виступили з вимогою Білорусі негайно звільнити засновника NEXTA. У Держдепі наголошують, що вчинок режиму Лукашенка, поставив під загрозу життя понад 120 пасажирів, в тому числі громадян США.

Посол США у Білорусі Джулі Фішер заявила, що Лукашенко та його режим знову продемонстрували своє презирство до міжнародної спільноти та своїх громадян. За її словами, вчинок є «небезпечним і огидним», та таким, що завдасть шкоди народові країни та її міжнародній репутації.

Сусідня Канада назвала ситуацію «серйозним втручанням у цивільну авіацію» та «відвертим нападом на свободу слова».

Що буде далі

Майже вся політична верхівка країни і так перебуває під санкціями через жорстокі придушення минулорічних протестів. ЄС саме працював над додатковим пакетом санкцій і тепер, схоже, розгляне питання про посилення тиску на Білорусь.

Зараз є пропозиції нових санкцій проти режиму Лукашенка: заборона польотів літаків, зареєстрованих в Білорусі, закриття повітряного простору Білорусі для руху повітряних суден. На практиці це означало б заборону польотів літаків з країн ЄС над територією Білорусі.

За повідомленням Bloomberg, заходи можуть включати і блокування наземного транзиту в ЄС з Білорусі.

Затримання Протасевича обговорять лідери країн ЄС на саміті 24 травня, тоді ж і піднімуть тему посилення санкцій проти Білорусі.