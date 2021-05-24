У Міністерстві закордонних справ України заявили, що затримання білоруського журналіста Романа Протасевича є черговою атака на свободу слова з боку влади, і вимагають його негайного звільнення. Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко у Twitter.

«Вчергове тривожні новини з Білорусі. Цього разу у Мінську затримано білоруського журналіста Романа Протасевича. Чергова атака на свободу слова з боку білоруської влади.Вимагаємо негайного звільнення. На час утримання під вартою права затриманого мають бути безумовно ґарантовані»‚ – йдеться у повідомленні.

Екс-міністр закордонних справ України Павло Клімкін додав, що Лукашенко перейшов «червону лінію» моральності, посадивши за допомогою винищувачів літак, на якому в Вільнюс прямував колишній редактор опозиційного каналу Nexta Роман Протасевич, він став на шлях повітряного піратства та державного тероризму.

Роман Протасевич є засновником Telegram-канал NEXTA, який після президентських виборів у Білорусі публікує перебіг подій у країні та анонсує проведення протестних акцій. 20 жовтня 2020 року суд Центрального району Мінська визнав Telegram-канал NEXTA та його логотип «екстремістськими матеріалами».

Останнім часом Протасевич жив у Вільнюсі й був у команді Світлани Тіхановської

Його затримали в Мінську 23 травня. Він перебував на літаку Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Під час польоту пілоти запросили в Білорусі посадку через повідомлення про мінування. Потім пасажирів відправили на повторний огляд, де Протасевича й затримали.

Дозвіл на посадку борту Ryanair дав особисто самопроголошений президент Олександр Лукашенко. Він же розпорядився підняти в повітря винищувач МіГ-29 для супроводу літака

На момент запиту про посадку борт Ryanair перебував ближче до Вільнюса, ніж до Мінська. Провладні білоруські ЗМІ повідомили, що пілоти нібито звернулися до диспетчерів Мінська, хоча літак вже майже перетнув кордон з Литвою, та що для його супроводу підняли винищувач.