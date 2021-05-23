Урсула фон дер Ляєн назвала неприйнятною примусову посадку у Мінську рейсу Ryanair, на борту якого знаходився редактор опозиційного Telegram-каналу Роман Протасевич, та заявила, що такі дії матимуть наслідки.

Для затримання Протасевича екстрено посадили літак через нібито мінування. Причому посадка літака супроводжувалась білоруськими винищувачами.

Президентка Єврокомісії назвала таку поведінку білоруської влади неприйнятною.

«Змушувати до посадки у Мінську рейс з Афін до Вільнюса - категорично неприйнятно. УСІ пасажири повинні мати можливість негайно продовжити подорож до Вільнюса, у безпеці для себе. Будь-які порушення правил міжнародного транспортного сполучення повинні мати наслідки», – заявила вона у своєму Twitter.

За словами литовського президента Гітанаса Науседи, затримання Протасевича є «безпрецедентною ганебною подією».

Роман Протасевич є засновником Telegram-канал NEXTA, який після президентських виборів у Білорусі публікує перебіг подій у країні та анонсує проведення протестних акцій. 20 жовтня 2020 року суд Центрального району Мінська визнав Telegram-канал NEXTA та його логотип «екстремістськими матеріалами».

Останнім часом Протасевич жив у Вільнюсі й був у команді Світлани Тіхановської

Його затримали в Мінську 23 травня. Він перебував на літаку Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Під час польоту пілоти запросили в Білорусі посадку через повідомлення про мінування. Потім пасажирів відправили на повторний огляд, де Протасевича й затримали.

Дозвіл на посадку борту Ryanair дав особисто самопроголошений президент Олександр Лукашенко. Він же розпорядився підняти в повітря винищувач МіГ-29 для супроводу літака

На момент запиту про посадку борт Ryanair перебував ближче до Вільнюса, ніж до Мінська. Провладні білоруські ЗМІ повідомили, що пілоти нібито звернулися до диспетчерів Мінська, хоча літак вже майже перетнув кордон з Литвою, та що для його супроводу підняли винищувач.

Хоча представники авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту рейсу Ryanair Афіни-Вільнюс екіпажу повідомили диспетчери з Білорусі, а потім дали вказівку перенаправити літак до аеропорту Мінська.