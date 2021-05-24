На виконання доручення президента позачергове засідання Уряду проведуть у вівторок, 25 травня

Президент України Володимир Зеленський під час сьогоднішньої наради доручив Кабінету міністрів підготувати рішення про припинення авіасполучення між Україною та Білоруссю. Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

Учасники наради проаналізували події навколо пасажирського літака компанії Ryanair, який 23 травня здійснив примусову посадку в аеропорту Мінська.

«З огляду на ситуацію, що склалася, президент доручив уряду опрацювати рішення щодо припинення прямого авіасполучення між Україною та Республікою Білорусь і закриття повітряного простору Білорусі для здійснення авіаперельотів з України та до нашої держави», – вказано у повідомленні.

Своєю чергою, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram повідомив, що позачергове засідання Уряду, де буде розглянуто питання щодо авіасполучення між Україною та Білоруссю, скликане на вівторок, 25 травня.

«Міністерство закордонних справ та Міністерство інфраструктури вже готують пакет відповідних рішень. Україна належним чином відреагує на ситуацію щодо примусової посадки пасажирського літака компанії Ryanair в аеропорту Мінська», – написав Шмигаль.

Як інформував ZAXID.NET, 23 травня білоруські спецслужби змусили приземлитись в Мінську борт авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. На борту літака перебував білоруський опозиціонер та засновник опозиційних Telegram-каналів Роман Протасевич. Формальною причиною для посадки літака стало повідомлення про мінування. Після відправлення пасажирів повторний огляд, Протасевича затримали.

Лідери парламентських комітетів із закордонних справ США та ще низки країн закликали розслідувати перехоплення рейсу Ryanair. А на час розслідування інциденту країни вимагають призупинити всі польоти над республікою.

Міжнародна організація цивільної авіації вже заявила, що стурбована тим, що трапилося. Даний випадок, на думку ICAO, може суперечити Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. Також в організації зазначили, що сподіватися отримати більше інформації.

Літаки деяких європейських авіакомпаній вже почали оминати територію Білорусі