Рейси авіакомпанії AirBaltic рушили в обхід повітряного простору Білорусі після інциденту з примусовою посадкою в аеропорту Мінська рейсу Ryanair Афіни - Вільнюс з опозиціонером на борту. Про це пише білоруське «Єврорадіо».

В офіційній заяві компанії йдеться про те, що вона відмовляється використовувати повітряний простір над Білоруссю. Також свої рекомендації щодо польотів над Білоруссю анонсувала і Латвійська агенція громадянської авіації.

Зі скріншотів FlightRadar можна бачити, що рейс з Риги на Одесу оминув територію Білорусі над Литвою та Польщею, а з Риги на Тбілісі – рушив через повітряний простір Росії.

Рейс з Риги на Одесу оминув територію Білорусі над Литвою та Польщею

Нагадаємо, що літак з білоруським опозиціонером Романом Протасевичем затримали в Мінську 23 травня. Він перебував на борту Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Під час польоту літак посадили через фейкове повідомлення про мінування. Потім пасажирів відправили на повторний огляд, де Протасевича й затримали.

Лідери парламентських комітетів із закордонних справ США та ще низки країн закликали розслідувати перехоплення білоруськими винищувачами рейсу Ryanair, після якого у Мінську затримали засновника опозиційних Telegram-каналів Романа Протасевича. А на час розслідування інциденту країни вимагають призупинити всі польоти над республікою.

Міжнародна організація цивільної авіації вже заявила, що стурбована тим, що трапилося. Даний випадок, на думку ICAO, може суперечити Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. Також в організації зазначили, що сподіватися отримати більше інформації.