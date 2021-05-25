Лідери ЄС відреагували на силове перехоплення у небі над Білоруссю літака компанії Ryanair

Лідери 27 країн-членів Європейського Союзу на саміті у понеділок, 24 травня, ухвалили політичне рішення заборонити прольоти літаків із країн ЄС над Білоруссю й припинити авіасполучення білоруських авіакомпаній із територією Євросоюзу. Про це йдеться в рішенні саміту ЄС від 24 травня.

Зокрема, Європейська рада засудила затримання в Мінську співзасновника опозиційних білоруських Telegram-каналів Романа Протасевича та його дівчини, громадянки Росії Софії Сапеги. Лідери ЄС закликали негайно їх звільнити й гарантувати їм свободу пересування.

Крім того, Європейська рада звернулася до Ради ЄС із проханням підготувати додаткові санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до затримання Проташевича й Сапеги.

Лідери ЄС також ухвалили політичне рішення «закликати всіх авіаперевізників, що базуються в ЄС, уникати прольоту над Білоруссю», а також, через Раду ЄС, «заборонити проліт над ЄС білоруськими авіакомпаніями й заборонити доступ до аеропортів у ЄС рейсам, якими оперують ці авіакомпанії».

Зазначимо, що рішення, ухвалені Європейською радою (тобто зібранням лідерів країн-членів ЄС), не набувають одразу чинності. Вони також повинні бути затверджені Радою Європейського Союзу (зібранням урядових представників країн-членів ЄС та євроінституцій).

Як інформував ZAXID.NET, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС заморожує інвестиційний та економічний пакет для Білорусі на три мільярди євро доти, доки «Білорусь не стане демократичною».

23 травня в Мінську затримали білоруського опозиціонера й співзасновника опозиційних білоруських Telegram-каналів Романа Протасевича. Він перебував на літаку Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса, але під час прольоту над територією Білорусі тамтешні диспетчери повідомили про ймовірне мінування борту. Літак у супроводі винищувача сів в аеропорту Мінська. Там під час повторного огляду пасажирів затримали Протасевича, а також його дівчину.

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду підготувати рішення про припинення авіасполучення між Україною та Білоруссю. Відповідне рішення мають розглянути на позачерговій нараді 25 травня.