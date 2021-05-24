На відео видно садна на обличчі Романа Протасевича

Ввечері у понеділок, 24 травня, на одному з Telegram-каналів, пов’язаних із білоруським режимом, було оприлюднено відео із затриманим білоруськими силовиками опозиціонером Романом Протасевичем.

На відео Протасевич, якого 23 травня затримали після примусової посадки літака Ryanair в аеропорту Мінська, говорить, що перебуває в слідчому ізоляторі №1 Мінська. На відео видно садна на обличчі чоловіка.

«Можу заявити, що жодних проблем зі здоров’ям, зокрема із серцем чи з будь-якими іншими органами, в мене немає. Ставлення з боку співробітників до мене максимально коректне й згідно із законом», – сказав Протасевич.

«Також я зараз продовжую співпрацювати зі слідством і даю свідчення щодо зізнання в організації масових заворушень у місті Мінськ», – зазначив він у відео.

У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявляли, що скарг на стан здоров'я від нього в адміністрацію слідчого ізолятора не надходило.

Як інформував ZAXID.NET, 23 травня в Мінську затримали білоруського опозиціонера й співзасновника опозиційних білоруських Telegram-каналів Романа Протасевича. Він перебував на літаку Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса, але під час прольоту над територією Білорусі тамтешні диспетчери повідомили про ймовірне мінування борту. Літак у супроводі винищувача сів в аеропорту Мінська. Там під час повторного огляду пасажирів затримали Протасевича, а також його дівчину.

Посадку літака й затримання Протасевича засудили європейські політики, США й Україна. Низка європейських держав вже заборонили своїм авіакомпаніям літати до Білорусі чи над нею, а деякі краї, зокрема Велика Британія, заборонила білоруській авіакомпанії літати до них.

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду підготувати рішення про припинення авіасполучення між Україною та Білоруссю. Відповідне рішення мають розглянути на позачерговій нараді 25 травня.

Хто такий Роман Протасевич

Після президентських виборів у Білорусі великої популярності набув Telegram-канал NEXTA, який щодня публікував перебіг подій у країні та анонсує проведення акцій. 20 жовтня 2020 року суд Центрального району Мінська визнав Telegram-канал NEXTA та його логотип «екстремістськими матеріалами».

Співзасновниками NEXTA є Степан Путило та Роман Протасевич. Їх оголосили в міждержавний розшук і внесли у список терористів у Білорусі. Проти них також відкрили кримінальні справи одразу за трьома статтями: про організацію масових заворушень, грубе порушення громадського порядку та розпалювання ворожнечі.

Протасевич — співзасновник і інших Telegram-каналів, які визнані в Білорусі екстремістськими, зокрема «Беларусь головного мозга». Останнім часом жив у Вільнюсі й був у команді Світлани Тіхановської.