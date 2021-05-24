Єврокомісія готує нові санкції проти прихильників режиму Лукашенка

Європейський Союз заморозив інвестиційну допомогу для Білорусі на суму €3 мільярди до тих пір, поки вона «не стане демократичною». Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, повідомляє Reuters.

За словами голови Єврокомісії, на Білорусь чекає серйозна відповідь Євросоюзу на вчорашні події із примусовою посадкою літака Ryanair, на борту якого перебував колишній головний редактор опозиційного Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич.

Питання про введення нових санкції проти Білорусі розглянуть на зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі.

Ляєн акож зазначила, що Євросоюз обговорить санкції проти фізосіб, бізнесу, які фінансують білоруську владу, а також проти білоруського авіаційного сектора, причетного до примусової посадки літака.

Як інформував ZAXID.NET, 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак Ryanair (Афіни — Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про замінування, яка зрештою не підтвердилася. Для супроводу літака піднімався винищувач МіГ-29.

24 травня влада Білорусі заявила, що лист із повідомленням про нібито мінування літака Ryanair, отримали від «солдат ХАМАСу». Ryanair назвала інцидент «актом авіаційного піратства».

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів підготувати рішення про припинення авіасполучення між Україною та Білоруссю у відповідь на ситуацію навколо затримання Романа Протасевича. Очікується, що відповідне рішення буде ухвалене завтра.