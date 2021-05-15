Наразі плата здійснюватиметься на ділянках кордону в Гомельській та Гродненській областях

У Білорусі обласна рада депутатів Гомельської області, що межує з Україною, з 1 червня запроваджує місцевий збір за перетин кордону на виїзд транспортом. Аналогічне рішення прийняли й у Гродненській області, яка межує з Литвою і Польщею. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонкомітету Білорусі.

Таке рішення влада Білорусі пояснила «боротьбою з коронавірусною інфекцією».

«Місцевий збір за перетин транспортними засобами державного кордону Республіки Білорусь при виїзді з країни спрямований на боротьбу з коронавірусною інфекцією. З 1 червня його введуть в Гомельській і Гродненській областях», – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що збір братимуть з транспортних, технічно допустима максимальна маса яких не перевищує 5 тонн, за винятком колісних тракторів і самохідних машин. Сума збору з транспортних засобів не залежить від кількості пасажирів.

Збір для транспортних засобів до п'яти тонн встановлено в розмірі однієї базової величини - 29 білоруських рублів (приблизно 320 грн). Його сплата здійснюється водієм транспортного засобу до перетину або при перетині кордону в пунктах пропуску.

«Збір сплачується до доходів відповідного обласного бюджету за місцем розташування пунктів пропуску через кордон. У разі сплати збору до обласного бюджету не за місцем розташування пункту пропуску, через який перетинається кордон, збір не є сплаченим», – заявили у відомстві.

При цьому від сплати податку за наявності підтверджувальних документів звільняються:

водії, що їдуть на похорон членів сім'ї та близьких родичів, а також ті, що супроводжуватимуть померлих для поховання;

учасники та інваліди Другої світової війни;

інваліди I і II груп, а також їх супроводжуючі;

учасники ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС.

громадяни Білорусі, які виїжджають на лікування в санаторно-курортні установи.

Як інформував ZAXID.NET, Державна прикордонна служба України посилила контроль на кордоні з Білоруссю. Обмеження вводять з метою запобігання порушенням та захисту нацбезпеки. Обмеження діятимуть з 12 квітня до 31 грудня 2021 року в межах Березівської, Старосільської, Висоцької, Миляцької, Локницької та Заріченської об’єднаних територіальних громад Сарненського та Вараського районів Рівненської області.