Усі пасажири автобуса мали фальшиві тести на коронавірус

Українські прикордонники не дозволили в’їхати в Україну автобусу з пасажирами, які мали з собою фальшиві тести на коронавірус.

«У пункті пропуску “Дольськ” прикордонники Луцького загону виявили 35 підроблених довідок про проходження ПЛР-тестування на Covid-19. Усі вони були пред'явлені на контроль громадянами Білорусі, пасажирами автобуса, який слідував на в'їзд в Україну», – повідомила Державна прикордонна служба в суботу, 10 квітня.

Під час перевірки пред’явлених результатів тестів на коронавірус у інспектора прикордонного контролю виникли сумніви щодо їх дійсності. Під час ретельнішого дослідження прикордонники встановили, що бланки суттєво відрізняються від оригіналу, а також на них відсутні обов'язкові реквізити. Крім того, у кількох пасажирів правоохоронці виявили довідки з однаковими номерами.

Також прикордонники відмовили білорусам у в’їзді в Україну.