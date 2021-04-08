Уряд звільняє від обов'язкової самоізоляції після перетину кордону українців, які мають негативний результат ПЛР-тест на коронавірус, що зробили не пізніше, ніж за 72 години до прибуття. До постанови уряду від 9 грудня 2020 року відповідні зміни внесли 7 квітня.

Раніше українців звільняли від самоізоляції, якщо ПЛР-тестування вони зробили не пізніше, ніж за 48 годин до перетину кордону. Умова для ПЛР-тесту не пізніше, ніж за 72 години раніше працювала лише для іноземців.

Також уряд дозволив перетин кордону без ПЛР-тесту дітям-іноземцям та дітям без громадянства, які не досягли 12 років. Крім того, іноземцям, які постійно проживають на території України, дозволяли йти на самоізоляцію із встановленням додатку «Дій вдома».

Раніше така умова була лише для громадян України.

Нагадаємо, що через складну епілемологічну ситуацію і посилення карантинних обмежень, з 22 березня українці мають іти на самоізоляцію після перетину кордону, якщо в них нема негативного результату тесту.