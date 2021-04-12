Державна прикордонна служба України посилила контроль на кордоні з Білоруссю. Обмеження вводять з метою запобігання порушенням та захисту нацбезпеки. Про це повідомило Північне управління Держприкордонслужби у понеділок, 12 квітня.

Обмеження діятимуть з 12 квітня до 31 грудня 2021 року в межах Березівської, Старосільської, Висоцької, Миляцької, Локницької та Заріченської об’єднаних територіальних громад Сарненського та Вараського районів Рівненської області.

Що забороняється:

проводити різного роду роботи з 22:00 до 06:00 в смузі місцевості від прикордонних знаків в глибину прикордонної смуги на відстань до 100 метрів (крім робіт, пов’язаних із сільськогосподарською діяльністю на власних земельних ділянках);

рух транспорту та осіб (крім техніки та обладнання для агропромислового комплексу, задіяних у проведенні сільськогосподарських робіт) дорогами, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до лінії державного кордону і не забезпечують пересування до встановлених пунктів пропуску через кордон – з 22:00 до 06:00;

стоянка транспорту та техніки на узбіччях доріг між лінією держкордону та пунктами пропуску, які не пов’язані з несправностями та перебуванням перед пунктами пропуску в очікуванні перетину держкордону;

рух транспорту в об’їзд доріг, посадки та висадки осіб, залишення транспортну, будь-яких товарів та предметів, розвантаження чи завантаження майна, здійснення розворотів транспортних засобів без фактичного перетину держкордону між лінією кордону та пунктами пропуску;

польоти легкомоторних літаків, квадрокоптерів та інших безпілотників, повітряних безмоторних засобів пересування без завчасного повідомлення;

водіям транспортних засобів, начальникам поїздів і провідникам вагонів, підвозити в контрольований прикордонний район і вивозити з нього осіб, які не мають документів, що посвідчують їх особу;

вихід маломірних суден та інших плавзасобів, на озера та інші водойми, які перебувають у контрольованому прикордонному районі чи прикордонній смузі без завчасного інформування;

водолазні роботи та будь-які інші спуски під воду без завчасного попередження;

зупинка потягів (окрім пасажирських) при в’їзді на митну територію України від лінії державного кордону до залізничної станції «Сарни» та у зворотному напрямку.

Прикордонники також звернулися до громадян з проханням не порушувати зазначені обмеження. Зауважимо, що Білорусь межує також із Волинською, Житомирською, Київською та Чернігівською областями.