Упродовж минулої доби суттєвих змін обстановки чи зменшення пропускних операцій на кордоні України з Білоруссю не спостерігалося. Про це вранці 3 липня повідомили у Державній прикордонній службі України. Таким чином прикордонники спростували заяву самопроголошеного і невизнаного багатьма країнами світу президента Білорусі Олександра Лукашенка про закриття кордону з Україною.

«Учора ввечері оперативні чергові Житомирського та Чернігівського прикордонних загонів отримали інформацію від чергових суміжних органів охорони кордону Республіки Білорусь, що ці органи з 20:00 2 липня перейшли на посилену охорону кордону. Варто наголосити, що таке посилення – це звична практика під час святкування різних визначних дат, а сьогодні в Білорусі відзначають День Республіки», – повідомила Держприкордонслужба.

За інформацією прикордонників, минулої доби з Білорусі в Україну через кордон пропустили майже 2000 людей, у зворотному напрямку – понад 1700 людей.

«Ці показники вищі ніж середньодобові за минулий місяць, що, ймовірно, пов’язано з вихідними. Сьогодні також спостерігається доволі ритмічний рух через пункти пропуску на цій ділянці», – зазначили у ДПСУ.

Прикордонники наголосили, що у пропускних операціях немає жодних ознак, які б свідчили про перекриття кордону.

Як повідомляв ZAXID.NET, 2 липня на урочистих зборах на честь Дня незалежності самопроголошений президент цієї країни Олександр Лукашенко заявив, що в Білорусі розкриті «сплячі» терористичні осередки, і що в цьому «замішані Німеччина, Україна, США, Польща і Литва». Також Лукашенко наказав повністю закрити кордон із Україною, пов’язавши це зі значною, за його словами, кількістю зброї, яка потрапляє через кордон до Білорусі.

У МЗС України повідомили «Радіо Свобода», що українська сторона не отримувала офіційних повідомлень про закриття кордону з боку Білорусі.