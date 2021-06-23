Депутати пропонують підтримати заяву про розрив дипломатичних відносин із Білоруссю

У Верховній Раді розглянуть проект постанови про розірвання усіх дипломатичних відносин із Білоруссю, окрім тих, що стосуються питань біженців і політв’язнів.

У пояснювальній записці до проекту, серед авторів якого представники «Голосу», ЄС і групи «За майбутнє», зазначено, що Україна має визначитись зі своєю думкою про події в Білорусі та заявити про свою позицію. Причинами для розірвання відносин депутати називають недемократичні вибори президента Білорусі торік у серпні, переслідування опозиціонерів та жорстоке придушення протестів в країні. Також у ній ідеться про заяву самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про бойовиків терористичного угруповання «ЛНР», яким він запропонував допитати затриманого опозиційного журналіста Романа Протасевича.

«Заява (яку пропонує підтримати постанова ВРУ – Ред.) передбачає невизнання виборів Президента Республіки Білорусь, засудження співпраці з терористичними організаціями ОРДЛО; закликає демократичні країни світу до відновлення, продовження та посилення міжнародного політичного та економічного тиску на Республіку Білорусь, до висловлення принципової оцінки легітимності проведених виборів Президента Республіки Білорусь», – ідеться у пояснювальній записці.

Також нардепи закликають до запровадження персональних санкцій до посадовців, причетних до спотворення результатів виборів Президента Республіки Білорусь і до системних і масових порушень прав і свобод людини.

Нагадаємо, вибори президента Білорусі відбулись 9 серпня 2020 року. Ані країни ЄС, ані Великобританія, ані Канада та інші країни не визнали результати цих виборів, де переможцем назвали Олександра Лукашенка. Після оголошення результатів виборів в країні почались масові акції протести, що жорстоко подавлювались. Додамо, що Олександр Лукашенко керує Білоруссю із 1994 року.