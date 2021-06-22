Міністерство інформації Білорусі внесло опублікований фільм-розслідування «Лукашенко. Золоте дно» до списку «екстремістських матеріалів». Про це повідомляється на сайті відомства, передає «Укрінформ».

Як зазначається, відеоролик внесено до списку за рішенням суду Центрального району Мінська від 10 червня 2021 року.

Ролик опубліковано на каналі Nexta 8 березня 2021 року. Зараз у нього понад 6,5 млн переглядів.

Сам Лукашенко назвав наведену в фільмі інформацію про своє розкішне життя помилковою. Білоруський президент також додав, що ніколи не дозволить собі говорити одне, а робити інше, так як «найстрашнішим для нього є ганьба перед народом». Він також назвав дії авторів фільму непристойними.

Канал і логотип Nexta були визнані в Білорусі екстремістськими матеріалами в жовтні 2020 року.

Як інформував ZAXID.NET, у березні 2021 року телеграм-канал NEXTA-Live, який висвітлював протести в Білорусі, опублікував фільм «Лукашенко. Золоте дно». Журналісти розповіли про резиденції Лукашенка – як офіційні, так і «подаровані» близькими бізнесменами. За словами авторів стрічки, з 2014 року Євросоюз виділив білоруській владі 4 млрд євро, велика частина яких пішла на особисті потреби Лукашенка.