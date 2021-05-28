Журналісти виявили корупційні схеми до яких причетний Олександр Лукашенко

Журналісти білоруського опозиційного видання NEXTA опублікували другу частину розслідування про зловживання з боку самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення. Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі NEXTA.

«Лукашенко обростає розкішшю за рахунок простих білорусів, а своїм подільникам за дорогі подарунки виписує преференції в бізнесі... Держава в Білорусі стала паразитуючим наростом, що обслуговує інтереси Лукашенка і його найближчого оточення», – йдеться у сюжеті.

Як йдеться в розслідуванні, сім'я Лукашенка наближені до неї особи мають абсолютну монополію на засоби виробництва й абсолютно не соромляться використовувати для отримання надприбутків.

відео NEXTA

Журналісти нагадують, що після введення в РФ продуктового ембарго на допомогу Путіну прийшов Лукашенко зі своїм оточенням і заповнив прилавки Росії санкційними товарами. Журналістам вдалося виявити контрабандну схему поставок продуктів з ЄС до Росії через Білорусь (через компанію «Бреміно»). У пік постачання товарів, який припав на 2014–2019 рр., кількість таких машин коливалася від 2 до 3 тис. на місяць.

Крім того, журналісти розповіли про європейських лобістів, які підтримують Лукашенка.

Як інформував ZAXID.NET, у березні 2021 року телеграм-канал NEXTA-Live, який висвітлював протести в Білорусі, опублікував фільм «Лукашенко. Золоте дно». Журналісти розповіли про резиденції Лукашенка – як офіційні, так і «подаровані» близькими бізнесменами. За словами авторів стрічки, з 2014 року Євросоюз виділив білоруській владі 4 млрд євро, велика частина яких пішла на особисті потреби Лукашенка.