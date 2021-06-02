Олександр Лукашенко провів переговори з Володимиром Путіним (фото ілюстративне)

Олександр Лукашенко де-факто визнав маріонеткові «республіки» на Донбасі, коли запросив «слідчих з ОРДЛО», щоб допитати затриманого опозиціонера Романа Протасевича. Про це заявив представник Донецька в українській делегації в політичній підгрупі в ТКГ Сергій Гармаш у своєму Facebook.

Гармаш нагадав, що Лукашенко запропонував «слідчим» допитати Протасевича щодо його можливої участі в боях на Донбасі на боці України.

«Заяву ... можна розглядати як де-факто визнання режимом Лукашенка маріонеткових "республік". Білоруський узурпатор, "забув" , що територія ОРДЛО є територією України? І це в Мінську – місті в якому підписувалися так звані "Мінські угоди", що закріплюють цей постулат як основу мирного врегулювання конфлікту з Росією на Донбасі», – заявив Гармаш.

За його словами, запрошення для «слідчих» він відправив через справжню другу сторону конфлікту – президента Росії.

«Безумовно, це (заява Лукашенка, – ред.) продуманий і демонстративний крок. Причому, показово, що запрошення маріонетковим "слідчим республік" він відправив через справжню другу сторону конфлікту – президента Росії. Звичайно, після цього у Москви практично не може бути аргументів проти перенесення переговорного процесу з Білорусі в іншу країну. Після цієї заяви Мінськ вже відкрито перестав бути нейтральним», – сказав Гармаш.

Раніше КДБ Білорусі заявив, що затриманий ​Роман Протасевич воював на Донбасі в складі українського батальйону «Азов». Засновник батальйону Андрій Білецький у відповідь розповів, що білоруський опозиціонер був на війні, однак не як військовий, а як журналіст. Згодом бойовики «ЛНР» відкрили проти Протасевича «справу», яка стосується його нібито участі в бойових діях в складі «Азову» у 2014-2015 роках.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував бойовикам терористичного угруповання «ЛНР» приїхати до Мінська та допитати Протасевича.