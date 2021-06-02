Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запросив бойовиків до Мінська

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував бойовикам терористичного угруповання «ЛНР» приїхати до Мінська та допитати співзасновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Про це повідомило «Громадське» із посиланням на російські ЗМІ.

Я нагадав президенту Путіну, що порушено кримінальну справу, і сказав, що якщо у них будуть питання до них – ласкаво просимо до нас. Будь ласка, ставте їм питання, тому що вони людей вбивали там, на Донбасі», – сказав Лукашенко.

Раніше КДБ Білорусі заявив, що затриманий ​Роман Протасевич воював на Донбасі в складі українського батальйону «Азов». Засновник батальйону Андрій Білецький у відповідь розповів, що білоруський опозиціонер був на війні, однак не як військовий, а як журналіст. Згодом бойовики «ЛНР» відкрили проти Протасевича «справу», яка стосується його нібито участі в бойових діях в складі «Азову» у 2014-2015 роках.

Затримання Романа Протасевича: що відомо

Колишнього редактора білоруського опозиціійного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича затримали 23 травня у Мінську. Для його затримання білоруські силовики вдалися до примусової посадки літака авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса і на борту якого перебував Протасевич разом зі своєю дівчиною – росіянкою Софією Сапегою.

Літак посадили нібито через те, що його замінували, однак зрештою вибухівки на борту не знайшли. При цьому для примусової посадки літака білоруська влада підняла у повітря винищувач. Лукашенко заявив, що сигнал про мінування надійшов зі Швейцарії, хоча Раніше білоруська влада заявляла, що відповідне повідомлення надійшло від палестинського руху ХАМАС. Угруповання звинувачення в таких діях заперечило.

Світова спільнота назвала такі дії білоруської влади «актом державного тероризму», а світові авіакомпанії почали здійснювати авіарейси в обхід Білорусі. Крім того, білоруській авіакомпанії Белавіа заборонили польоти до Європи.

Зокрема, після затримання Протасевича Україна заборонила вітчизняним авіакомпаніям виконувати польоти над Білоруссю, а також закрила повітряний простір для білоруських літаків.