Норберт Рьоттґен виступив за посилення санкцій проти режиму Олександра Лукашенка

Голова комітету закордонних справ Бундестагу, представник партії влади «Християнсько-демократичний союз» Норберт Рьоттген заявив, що не можна виключати причетність Росії до примусової посадки літака Ryanair в Мінську із подальшим затриманням білоруського опозиціонера Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу. Про це він розповів в інтерв’ю німецьким газетам, передає Deutsche Welle.

«Потрібно як мінімум виходити з того, що державне викрадення літака було схвалене в Кремлі, або навіть отримало оперативну підтримку Росії», – заявив Норберт Рьоттген.

Німецький політик також вважає, що санкції проти режиму самопроголошеного президента білорусі Олександра Лукашенка потрібно посилити.

«Настав час вдарити жорсткими санкціями по всім опорам режиму Лукашенко: військовим, поліції, адміністрації, спецслужбам і всім держпідприємствам, які економічно забезпечують існування цього режиму і його корумпованих бенефіціарів», – розповів він журналістам.

Крім того, він запропонував заморозити виданий німецьким державним банком кредит на поставку обладнання Siemens для електростанції в Білорусі.

Затримання Романа Протасевича: що відомо

Колишнього редактора білоруського опозиціійного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича затримали 23 травня у Мінську. Для його затримання білоруські силовики вдалися до примусової посадки літака авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса і на борту якого перебував Протасевич разом зі своєю дівчиною – росіянкою Софією Сапегою. Літак посадили нібито через те, що його замінували, однак зрештою вибухівки на борту не знайшли. При цьому для примусової посадки літака білоруська влада підняла у повітря винищувач.

Білоруські силовики опублікували відео з Романом Протасевичем, на якому видно сліди побиття. Хоча сам Протасевич на цьому відео каже, що не має проблем зі здоров’ям.

Світова спільнота назвала такі дії білоруської влади «актом державного тероризму», а світові авіакомпанії почали здійснювати авіарейси в обхід Білорусі. Зокрема, польоти над Білоруссю заборонила Україна. Крім того, білоруській авіакомпанії Белавіа заборонили польоти до Європи.