В Німеччині не виключають причетність Росії до примусової посадки літака Ryanair
Голова комітету іноземних справ Бундестагу Норберт Рьоттґен вважає, що посадка літака, ймовірно, була схвалена Кремлем
Голова комітету закордонних справ Бундестагу, представник партії влади «Християнсько-демократичний союз» Норберт Рьоттген заявив, що не можна виключати причетність Росії до примусової посадки літака Ryanair в Мінську із подальшим затриманням білоруського опозиціонера Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу. Про це він розповів в інтерв’ю німецьким газетам, передає Deutsche Welle.
«Потрібно як мінімум виходити з того, що державне викрадення літака було схвалене в Кремлі, або навіть отримало оперативну підтримку Росії», – заявив Норберт Рьоттген.
Німецький політик також вважає, що санкції проти режиму самопроголошеного президента білорусі Олександра Лукашенка потрібно посилити.
«Настав час вдарити жорсткими санкціями по всім опорам режиму Лукашенко: військовим, поліції, адміністрації, спецслужбам і всім держпідприємствам, які економічно забезпечують існування цього режиму і його корумпованих бенефіціарів», – розповів він журналістам.
Крім того, він запропонував заморозити виданий німецьким державним банком кредит на поставку обладнання Siemens для електростанції в Білорусі.
Затримання Романа Протасевича: що відомо
Колишнього редактора білоруського опозиціійного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича затримали 23 травня у Мінську. Для його затримання білоруські силовики вдалися до примусової посадки літака авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса і на борту якого перебував Протасевич разом зі своєю дівчиною – росіянкою Софією Сапегою. Літак посадили нібито через те, що його замінували, однак зрештою вибухівки на борту не знайшли. При цьому для примусової посадки літака білоруська влада підняла у повітря винищувач.
Білоруські силовики опублікували відео з Романом Протасевичем, на якому видно сліди побиття. Хоча сам Протасевич на цьому відео каже, що не має проблем зі здоров’ям.
Світова спільнота назвала такі дії білоруської влади «актом державного тероризму», а світові авіакомпанії почали здійснювати авіарейси в обхід Білорусі. Зокрема, польоти над Білоруссю заборонила Україна. Крім того, білоруській авіакомпанії Белавіа заборонили польоти до Європи.