Джозеф Байден заявив, що його адміністрація розробить варіанти притягнення винних в інциденті із лайнером Ryanair до відповідальності

Президент США Джозеф Байден анонсував санкції щодо Білорусі через примусову посадкою в Мінську літака авіакомпанії Ryanair із подальшим арештом засновника білоруського опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Про це йдеться в заяві Білого дому, передає Deutsche Welle у вівторок, 25 травня.

Байден назвав випадок з примусом літака відхилитися від курсу та затримання Протасевича прямим порушенням міжнародних норм. Він додав, що його адміністрація в співпраці ЄС та партнерами розробить варіанти притягнення винних до відповідальності.

Президент США також прокоментував і оприлюднене провладними каналами відео із затриманим білоруськими силовиками опозиціонером Романом Протасевичем.

«Цей обурливий інцидент і відеозапис, який пан Протасевич, судячи з усього, був змушений зробити під тиском, є ганебними нападами як на самого політичного дисидента, так і на свободу преси», – резюмував він.

Затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича

3 травня білоруські спецслужби змусили приземлитись в Мінську борт авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. На борту літака перебував білоруський опозиціонер та засновник опозиційних Telegram-каналів Роман Протасевич. Формальною причиною для посадки літака стало повідомлення про мінування. Після відправлення пасажирів повторний огляд, Протасевича затримали.

Лідери парламентських комітетів із закордонних справ США та ще низки країн закликали розслідувати перехоплення рейсу Ryanair. А на час розслідування інциденту країни вимагають призупинити всі польоти над республікою. Міжнародна організація цивільної авіації вже заявила, що стурбована тим, що трапилося. Даний випадок, на думку ICAO, може суперечити Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.

Лідери 27 країн-членів Європейського Союзу на саміті у понеділок, 24 травня, ухвалили політичне рішення заборонити прольоти літаків із країн ЄС над Білоруссю й припинити авіасполучення білоруських авіакомпаній із територією Євросоюзу. Рішення про припинення авіасполучення із Білоруссю прийняла і Україна.