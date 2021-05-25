Уже сьогодні від опівночі українським літакам заборонено здійснювати польоти до Білорусі. Таке рішення на позачерговому засіданні ухвалив уряд. Через скасування польотів до Білорусі Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького щомісяця недоотримуватиме 1 млн грн.

Із аеропорту «Львів» рейси в Мінськ виконувала компанія Belavia. Перевізник одним із перших відновив свою роботу після скасування жорстких карантинних обмежень: спочатку літав по три-чотири рази щотижня, відтак кожен день. Інколи заповненість сягала 80%.

Уранці, 25 травня, літак теж приземлився на території львівського аеропорту. Наразі керівництво чекає подальших офіційних вказівок щодо скасування рейсу. Про це ZAXID.NET повідомила директорка Міжнародного аеропорту ім. Данила Галицького Тетяна Романовська.

«Чекаємо роз'яснень і вказівок від уряду та Державіаслужби щодо подальшого закриття цього авіарейсу. Тобто, поки ми не маємо ніяких підстав говорити про те, що він закритий. На сьогодні матимемо збитки біля 1 млн грн через скасування рейсів до Білорусі», – розповіла Тетяна Романовська.

Натомість компенсувати втрати зможе із десяток літніх напрямків, які відкрили чи готуються запустити компанії Wizz Air і Sky Up. Вже місяць пасажири літають зі Львова в Тбілісі, приблизно стільки ж часу щосуботи є рейс на грецький острів Кіпр. А з кінця червня летовище може відновити мандрівки до італійських Мілана й Палермо. Вже традиційно чартерними рейсами, зокрема компанії Turkish Airlines, можна полетіти на відпочинок до Анталії та Бодрума.

Як інформував ZAXID.NET, 23 травня білоруські спецслужби змусили приземлитись в Мінську борт авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. На борту літака перебував білоруський опозиціонер та засновник опозиційних Telegram-каналів Роман Протасевич.

Лідери парламентських комітетів із закордонних справ США та ще низки країн закликали розслідувати перехоплення рейсу, а на час розслідування інциденту вимагали призупинити всі польоти над республікою.

У понеділок, 24 травня, президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів підготувати рішення про припинення авіасполучення між Україною та Білоруссю. А у вівторок, 25 травня, на позачерговому засіданні уряду було ухвалене рішення про припинення авіасполучення з Білоруссю.

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