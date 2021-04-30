За новим маршрутом лоукостер почне літати з 2 липня

Ірландський лоукостер Ryanair відкриє новий авіарейс зі Львова на Кіпр. Полетіти у місто Пафос можна уже з липня, вартість квитків стартує від 29 євро.

Як повідомив профільний сайт Avianews, за новим маршрутом лоукостер почне літати з 2 липня. Рейс буде регулярним, його планують здійснювати двічі на тиждень по понеділках та п’ятницях. Додамо, що у системі бронювання стоїть примітка, що авіакомпанія ще очікує на дозвіл виконання цього авіарейсу.

Ціна квитків за маршрутом Львів – Пафос стартує від 29 євро в одну сторону.

Додамо, що з 2 липня Ryanair також відкриє новий авіарейс зі Львова до литовського Каунаса.