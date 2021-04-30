Ryanair відкриє новий авіарейс зі Львова на Кіпр
Літати за новим напрямком лоукостер почне із липня
За новим маршрутом лоукостер почне літати з 2 липня
Ірландський лоукостер Ryanair відкриє новий авіарейс зі Львова на Кіпр. Полетіти у місто Пафос можна уже з липня, вартість квитків стартує від 29 євро.
Як повідомив профільний сайт Avianews, за новим маршрутом лоукостер почне літати з 2 липня. Рейс буде регулярним, його планують здійснювати двічі на тиждень по понеділках та п’ятницях. Додамо, що у системі бронювання стоїть примітка, що авіакомпанія ще очікує на дозвіл виконання цього авіарейсу.
Ціна квитків за маршрутом Львів – Пафос стартує від 29 євро в одну сторону.
Додамо, що з 2 липня Ryanair також відкриє новий авіарейс зі Львова до литовського Каунаса.
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ZAXID.NET