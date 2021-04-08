Рейси почнуть виконувати з 2 липня

Ірландський лоукостер Ryanair відкрив продаж квитків на новий рейс зі Львова до литовського Каунаса. Про це повідомляє Avianews.com.

Каунас розташований за 100 км від столиці Литви – Вільнюса. Фактично на маршруті літатиме польський перевізник Buzz, яким володіє Ryanair.

Рейси зі Львова почнуть виконувати з 2 липня. Рейси виконуватимуть двічі на тиждень – у понеділок і п’ятницю. З Каунаса літак вирушатиме у понеділок о 19:45, а у п’ятницю – о 13:50. Зі Львова рейси заплановані на 21:30 у понеділок та на 15:35 у п’ятницю. Час у дорозі – 1 год. 20 хв.

Квитки на новий рейс Львів – Каунас коштують від 29 євро. Їх можна придбати на сайті Ryanair. В системі бронювання квитки доступні на рейси до 29 жовтня. У вартість квитка входить перевезення ручної поклажі розмірами 40х25х20 без обмеження ваги.

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