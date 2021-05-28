Україна закрила повітряний простір для білоруських літаків
З 26 травня Україна вже заборонила вітчизняним авіакомпаніям виконувати польоти в повітряному просторі Білорусі
Кабінет міністрів з 29 травня заборонив літакам, зареєстрованим у Білорусі, входити в повітряний простір України. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на джерела в уряді.
Білоруські літаки не тільки не зможуть сідати в українських аеропортах, а й пролітати над територією України транзитом.
Міністерствам інфраструктури та закордонних справ, а також «Украероруху» доручили повідомити про рішення Білорусі. За словами джерел, кінцевої дати закінчення обмежень не встановлено. Кабмін офіційно цю інформацію поки не підтвердив.
Однак пізніше цю інформацію у своєму Telegram-каналі підтвердив представник Верховної Ради в Кабміні нардеп Олексій Гончаренко.
З 26 травня Україна вже припинила авіасполучення з Білоруссю. Українським літакам та авіакомпаніям забороняється виконувати польоти в повітряному просторі Білорусі.
Ще раніше лідери 27 країн-членів Європейського Союзу на саміті у понеділок, 24 травня, ухвалили політичне рішення заборонити прольоти літаків із країн ЄС над Білоруссю й припинити авіасполучення білоруських авіакомпаній із територією Євросоюзу.
До слова, 28 травня стало відомо, що Туреччина вплинула на своїх союзників по НАТО мʼякше відреагувати на примусову посадку літака Ryanair у Мінську.
Мотиви Туреччини поки не зрозумілі. Дипломати підозрюють, що Анкара намагається зберегти звʼязки із союзником Лукашенка Москвою і коридор для авіакомпанії Turkish Airlines, яка щодня літає до Мінська. Також Туреччина за рахунок Білорусі може сподіватися на потік російських туристів цього літа.
Затримання Романа Протасевича: що відомо
Колишнього редактора білоруського опозиціійного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича затримали 23 травня у Мінську. Для його затримання білоруські силовики вдалися до примусової посадки літака авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса і на борту якого перебував Протасевич разом зі своєю дівчиною – росіянкою Софією Сапегою.
Літак посадили нібито через те, що його замінували, однак зрештою вибухівки на борту не знайшли. При цьому для примусової посадки літака білоруська влада підняла у повітря винищувач. Лукашенко заявив, що сигнал про мінування надійшов зі Швейцарії, хоча Раніше білоруська влада заявляла, що відповідне повідомлення надійшло від палестинського руху ХАМАС. Угруповання звинувачення в таких діях заперечило.
Білоруські силовики опублікували відео з Романом Протасевичем, на якому видно сліди побиття. Хоча сам Протасевич на цьому відео каже, що не має проблем зі здоров’ям.
Світова спільнота назвала такі дії білоруської влади «актом державного тероризму», а світові авіакомпанії почали здійснювати авіарейси в обхід Білорусі. Зокрема, польоти над Білоруссю заборонила Україна. Крім того, білоруській авіакомпанії Белавіа заборонили польоти до Європи.