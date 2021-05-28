Кабінет міністрів з 29 травня заборонив літакам, зареєстрованим у Білорусі, входити в повітряний простір України. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на джерела в уряді.

Білоруські літаки не тільки не зможуть сідати в українських аеропортах, а й пролітати над територією України транзитом.

Міністерствам інфраструктури та закордонних справ, а також «Украероруху» доручили повідомити про рішення Білорусі. За словами джерел, кінцевої дати закінчення обмежень не встановлено. Кабмін офіційно цю інформацію поки не підтвердив.

Однак пізніше цю інформацію у своєму Telegram-каналі підтвердив представник Верховної Ради в Кабміні нардеп Олексій Гончаренко.

З 26 травня Україна вже припинила авіасполучення з Білоруссю. Українським літакам та авіакомпаніям забороняється виконувати польоти в повітряному просторі Білорусі.

Ще раніше лідери 27 країн-членів Європейського Союзу на саміті у понеділок, 24 травня, ухвалили політичне рішення заборонити прольоти літаків із країн ЄС над Білоруссю й припинити авіасполучення білоруських авіакомпаній із територією Євросоюзу.

До слова, 28 травня стало відомо, що Туреччина вплинула на своїх союзників по НАТО мʼякше відреагувати на примусову посадку літака Ryanair у Мінську.

Мотиви Туреччини поки не зрозумілі. Дипломати підозрюють, що Анкара намагається зберегти звʼязки із союзником Лукашенка Москвою і коридор для авіакомпанії Turkish Airlines, яка щодня літає до Мінська. Також Туреччина за рахунок Білорусі може сподіватися на потік російських туристів цього літа.

Затримання Романа Протасевича: що відомо

Колишнього редактора білоруського опозиціійного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича затримали 23 травня у Мінську. Для його затримання білоруські силовики вдалися до примусової посадки літака авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса і на борту якого перебував Протасевич разом зі своєю дівчиною – росіянкою Софією Сапегою.

Літак посадили нібито через те, що його замінували, однак зрештою вибухівки на борту не знайшли. При цьому для примусової посадки літака білоруська влада підняла у повітря винищувач. Лукашенко заявив, що сигнал про мінування надійшов зі Швейцарії, хоча Раніше білоруська влада заявляла, що відповідне повідомлення надійшло від палестинського руху ХАМАС. Угруповання звинувачення в таких діях заперечило.

Білоруські силовики опублікували відео з Романом Протасевичем, на якому видно сліди побиття. Хоча сам Протасевич на цьому відео каже, що не має проблем зі здоров’ям.