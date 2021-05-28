Туреччина наполягала на тому, щоб будь-яка згадка про масштабні санкції залишилися поза текстом

Туреччина вплинула на своїх союзників по НАТО мʼякше відреагувати на примусову посадку літака Ryanair у Мінську і подальше затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича і його дівчини Софії Сапеги. Про це пише Reuters з посиланням на двох дипломатів.

У середу, 26 травня, 30 країн-членів НАТО опублікували спільну заяву із засудженням дій режиму Олександра Лукашенка, яка складалася з двох пунктів. Ніяких каральних заходів вона не передбачала, незважаючи на позицію Польщі і країн Балтії.

Заява була також менш різкою, ніж публічні зауваження генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Він назвав інцидент «обурливим» і «державним викраденням».

Туреччина наполягала на тому, щоб будь-яка згадка про масштабні санкції залишилися поза текстом. Також була видалена фраза про можливе припинення співпраці НАТО з Білоруссю.

Мотиви Туреччини поки не зрозумілі. Дипломати підозрюють, що Анкара намагається зберегти звʼязки із союзником Лукашенка Москвою і коридор для авіакомпанії Turkish Airlines, яка щодня літає до Мінська. Також Туреччина за рахунок Білорусі може сподіватися на потік російських туристів цього літа.

МЗС Туреччини поки не прокоментувало цю інформацію.

Затримання Романа Протасевича: що відомо

Колишнього редактора білоруського опозиціійного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича затримали 23 травня у Мінську. Для його затримання білоруські силовики вдалися до примусової посадки літака авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса і на борту якого перебував Протасевич разом зі своєю дівчиною – росіянкою Софією Сапегою.

Літак посадили нібито через те, що його замінували, однак зрештою вибухівки на борту не знайшли. При цьому для примусової посадки літака білоруська влада підняла у повітря винищувач. Лукашенко заявив, що сигнал про мінування надійшов зі Швейцарії, хоча Раніше білоруська влада заявляла, що відповідне повідомлення надійшло від палестинського руху ХАМАС. Угруповання звинувачення в таких діях заперечило.

Білоруські силовики опублікували відео з Романом Протасевичем, на якому видно сліди побиття. Хоча сам Протасевич на цьому відео каже, що не має проблем зі здоров’ям.