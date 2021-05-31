Світлану Тихановську вважають лідеркою опозиції Білорусі

Спецоперацію з примусовою посадкою літака Ryanair у Мінську могли готувати не для опозиційного журналіста Романа Протасевича, а для захоплення лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської. Про це повідомляє NEXTA Live.

Редакція оприлюднила скриншот листа в поштовому сервісі Protonmail, із якого нібито «бойовики ХАМАС направили листа в мінський аеропорт про мінування літака Ryanair рейсу Афіни-Вільнюс».

Зазначається, що цей поштову скриньку створили за дев'ять днів до інциденту – 14 травня. Саме упродовж 12 – 14 травня Тіхановська перебувала в Афінах.

Раніше, після затримання Протасевича у мінському аеропорту, радник опозиціонерки Франак Вячорка також заявив, що невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко міг у такий спосіб захопити Тихановську.

Тим часом російська служба ВВС з посиланням на батьків Романа Протасевича повідомляє, що білоруського блогера перевели в СІЗО КДБ, де перебуває і його дівчина Софія Сапега, затримана разом з ним в аеропорту Мінська.

Затримання Романа Протасевича: що відомо

Колишнього редактора білоруського опозиціійного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича затримали 23 травня у Мінську. Для його затримання білоруські силовики вдалися до примусової посадки літака авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса і на борту якого перебував Протасевич разом зі своєю дівчиною – росіянкою Софією Сапегою.

Літак посадили нібито через те, що його замінували, однак зрештою вибухівки на борту не знайшли. При цьому для примусової посадки літака білоруська влада підняла у повітря винищувач. Лукашенко заявив, що сигнал про мінування надійшов зі Швейцарії, хоча Раніше білоруська влада заявляла, що відповідне повідомлення надійшло від палестинського руху ХАМАС. Угруповання звинувачення в таких діях заперечило.

Білоруські силовики опублікували відео з Романом Протасевичем, на якому видно сліди побиття. Хоча сам Протасевич на цьому відео каже, що не має проблем зі здоров’ям.