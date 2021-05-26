Лідери білоруської опозиції на тлі затримання екс-головреда телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича оголосили про нову активну фазу протестів проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

В зверненні, опублікованому 26 травня на каналі Світлани Тихановської в Youtube, опозиціонери заявили, що вже працюють над посиленням міжнародного тиску на режим Лукашенка, нарощуванням структури партизанського руху всередині Білорусі, над контактами з білоруськими чиновниками та над проектом по амністії і реабілітації учасників протесту.

«Чекати більше нічого – терор потрібно зупинити раз і назавжди. Ми починаємо готуватися до нової активної фази тиску», – йдеться в заяві.

Окрім офісу Світлани Тіхановської, до заяви приєдналися представники Координаційної ради, Народного антикризового управління, штаб Цепкала, Bypol та інші демократичні сили.

Затримання Романа Протасевича: що відомо

Колишнього редактора білоруського опозиціійного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича затримали 23 травня у Мінську. Для його затримання білоруські силовики вдалися до примусової посадки літака авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса і на борту якого перебував Протасевич разом зі своєю дівчиною – росіянкою Софією Сапегою.

Літак посадили нібито через те, що його замінували, однак зрештою вибухівки на борту не знайшли. При цьому для примусової посадки літака білоруська влада підняла у повітря винищувач. Лукашенко заявив, що сигнал про мінування надійшов зі Швейцарії, хоча Раніше білоруська влада заявляла, що відповідне повідомлення надійшло від палестинського руху ХАМАС. Угруповання звинувачення в таких діях заперечило.

Білоруські силовики опублікували відео з Романом Протасевичем, на якому видно сліди побиття. Хоча сам Протасевич на цьому відео каже, що не має проблем зі здоров’ям.

Світова спільнота назвала такі дії білоруської влади «актом державного тероризму», а світові авіакомпанії почали здійснювати авіарейси в обхід Білорусі. Зокрема, польоти над Білоруссю заборонила Україна. Крім того, білоруській авіакомпанії Белавіа заборонили польоти до Європи.