Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вперше прокоментував примусову посадку літака в Мінську

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що повідомлення про мінування літака Ryanair, де перебував білоруський опозиціонер Роман Протасевич, нібито надійшло зі Швейцарії.

«Літак розвернули біля БелАЕС. А якщо би система безпека АЕС була переведена в режим повної бойової готовності?», – розповів Лукашенко під час виступу в білоруському парламенту 26 травня, передає TUT.by із посиланням на державні та провладні білоруські ЗМІ.

Самопроголошений президент додав, що «на літаку нібито перебував терорист, і про це знали далеко за межами Білорусі». TUT.by припускає, що Лукашенко має на увазі білоруського опозиціонера Романа Протасевича, якого оголосили в міжнародний розшук білоруські силовики.

Зауважимо, що раніше білоруська влада заявляла, що повідомлення про бомбу на борту літака Ryanair надійшло електронною поштою від «солдатів ХАМАСу», які нібито вимагали «припинити обстріли Сектору Гази з боку Ізраїлю». Однак, палестинське угруповання звинувачення в таких діях заперечило.

Лукашенко виступає в середу, 26 травня, в білоруському парламенті. Пряма трансляція не ведеться ні по телебаченню, ні по радіо. Слова самопроголошеного президента цитують державні ЗМІ.

Затримання Романа Протасевича: що відомо

Колишнього редактора білоруського опозиціійного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича затримали 23 травня у Мінську. Для його затримання білоруські силовики вдалися до примусової посадки літака авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса і на борту якого перебував Протасевич разом зі своєю дівчиною – росіянкою Софією Сапегою. Літак посадили нібито через те, що його замінували, однак зрештою вибухівки на борту не знайшли. При цьому для примусової посадки літака білоруська влада підняла у повітря винищувач.

Білоруські силовики опублікували відео з Романом Протасевичем, на якому видно сліди побиття. Хоча сам Протасевич на цьому відео каже, що не має проблем зі здоров’ям.

Світова спільнота назвала такі дії білоруської влади «актом державного тероризму», а світові авіакомпанії почали здійснювати авіарейси в обхід Білорусі. Зокрема, польоти над Білоруссю заборонила Україна. Крім того, білоруській авіакомпанії Белавіа заборонили польоти до Європи.