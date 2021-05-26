Аріна Маліновська втекла з Білорусі в Україну після затримання кількох її колег

Журналістці білоруського телеканалу «Белсат» Аріні Малиновській у Білорусі пригрозили затримати усіх її родичів і тримати їх під вартою, доки вона не повернеться в країну. Про це повідомив телеканал «Белсат». Аріна Малиновська виїхала з Білорусі до України після того, як 22 травня затримали шістьох її колег з «Белсату».

24 травня журналістці зателефонував слідчий та заявив, що всю її родину затримають і будуть тримати під вартою, доки вона не приїде на розмову. Слідчий зателефонував у Telegram з номера чоловіка її сестри Валентина Кучеренка і сказав, що Валентин із другом знаходяться «у них» та що тепер вони поїдуть за бабусею і дідусем.

Пізніше Валентин сам зателефонував Аріні і сказав, що його «забирають», як і колегу, який на той час зайшов у гості. Він сказав, що слідчі хочуть знати, коли журналістка зможе приїхати, і що вони «не відчепляться ні від нас, ні від батьків». Він розповів, що, як стверджують слідчі, проти журналістки хочуть провести перевірку в адміністративній справі.

Після цього відбулася ще одна розмова зі слідчим. Він розпитував, з якого дня Малиновська перебуває в Україні, і що її хочуть бачити, щоб «розпитати для матеріалів перевірки». Він відмовився пояснити, про яку справу йдеться і на яких підставах затримали родичів Малиновської, щоб «не обговорювати матеріали перевірки у Telegram», та багато разів наполегливо перепитував, коли журналістка приїде у Білорусь.

Згодом знову телефонував чоловік сестри і розповідав, що в нього продовжують допитуватися, коли вона все ж приїде, і що його вочевидь не відпустять доти, доки вона не погодиться повертатись у Білорусь.

Як відомо, у Білорусі триває черговий наступ на свободу ЗМІ. Раніше там заблокували один з найбільших опозиційних ЗМІ TUT.by, а до редакторів прийшли з обшуками. У підсумку щонайменше 15 з них затримали.

24 травня самопроголошений президент Олександр Лукашенко підписав зміни до законодавства про ЗМІ та масові зібрання, які створюють додаткові підстави для закриття нелояльних ЗМІ і фактично забороняють протести та їх висвітлення.