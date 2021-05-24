Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у понеділок, 24 травня, підписав три закони, які обмежують свободу преси та масових заходів у Білорусі.

Перший закон забороняє публікувати у засобах масової інформації результати опитувань громадської думки щодо суспільно-політичної ситуації, які проводились без акредитації. Прокуратура отримує право обмежувати доступ до сайтів ЗМІ, які поширюють інформацію, яка здатна зашкодити національним інтересам, а Міністерство інформації зможе без рішення суду закривати ЗМІ.

Засновниками медіа у Білорусі більше не можуть бути іноземні юридичні особи та громадяни, а також юридичні особи з іноземною участю.

Закон також вводить можливість позбавлення акредитації журналіста, а також блокування «дзеркал» заборонених раніше інтернет-ресурсів. Основні положення закону почнуть діяти через місяць після його офіційного опублікування.

Другий закон скасовує порядок організації масових заходів шляхом повідомлення. Після того, як закон набуде чинності, на всі масові заходи потрібно буде отримувати дозвіл місцевих органів влади.

Висвітлювати в реальному часі проведення заходів, які не отримали такого дозволу, буде заборонено навіть журналістам. Крім того, працівники медіа не зможуть бути ні організаторами, ні учасниками масових заходів.

Закон вводить відповідальність політичних партій та громадських організацій за заклики їхніх представників до масового заходу, поки той не отримав дозвіл на проведення. Він почне діяти через місяць після офіційного опублікування.

Третій закон дозволяє оперативно-аналітичному центру при президентові Білорусі обмежувати функціонування мереж електрозв'язку з метою запобігання ситуацій, які створюють загрозу національній безпеці. Мається на увазі, що держава зможе змінювати режим роботи та тимчасово відключати інтернет чи мобільний зв'язок. Цей закон почне діяти після його офіційного опублікування.

Нагадаємо, що Лукашенко є правителем Білорусі де-факто, але значна частина світу не визнає його легітимність як президента через фальсифікації на останніх виборах. Україна також відмовилась визнати президентські повноваження Лукашенка.