50-річний білоруський політв’язень Вітольд Ашурок помер в колонії в Шклові Могильовської області, повідомила у п’ятницю, 21 травня, «Наша Нива» з посиланням на його родичів. Офіційна причина смерті – зупинка серця.

У січні суд засудив Вітольда Ашурка до п'яти років колонії загального режиму. Його звинуватили в організації та підготовці дій, що грубо порушують громадський порядок, а також у насильстві чи погрозі застосування насильства щодо співробітника органів внутрішніх справ. На той момент це був найсуворіший вирок для учасників акцій протесту в Білорусі, зазначає «Настоящее время».

Суд над Ашурком був закритим, хоча підтримати активіста прийшли десятки людей. Спочатку таке рішення пояснювали епідемічною ситуацією, потім – «державною таємницею», повідомляв правозахисний центр «Весна».

Вперше Вітольда Ашурка затримали увечері 9 серпня, але через кілька днів його звільнили. 19 вересня активіста знову затримали і засудили до 30 діб адміністративного арешту за участь в восьми мітингах. Вийти на свободу Ашурку вже не вдалося, оскільки проти нього було порушено кримінальні справи.

«Нічого нелогічного не вийшло: я знав, що опинюся в тюрмі, якщо наш протест не досягне своєї мети», – писав політв'язень Вітольд Ашурок в листі журналісту «Нашої Ниви».

Нагадаємо, 9 серпня 2020 року в Білорусі почалися масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів. Згодом протести змінили масштабними протестними маршами, які проходили по неділях. Згодом кількість учасників таких маршів почала щотижня зменшуватись.

Весь цей час учасників протестів затримували і катували місцеві силовики. Кілька людей через катування загинули.

Після того, як протести в Білорусі припинилися, силовики почали масштабні репресії. Тепер Людям погрожують відповідальністю навіть за предмети у кольорах біло-червоно-білого прапора – історичного прапора Білорусі, який так і не став державним, але натомість став протестним символом. Паралельно в країні блокують опозиційні ЗМІ, а їхніх журналістів затримують.

Багато держав не визнали легітимності Олександра Лукашенка, якого ЦВК Білорусі оголосила переможцем президентських виборів. Лукашенко править Білоруссю з 1994 року.