Повноваження Олександра Лукашенка у випадку його смерті перейдуть до Ради безпеки, на засіданнях якої керуватиме прем'єр

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав декрет «Про захист суверенітету і конституційного ладу» яким визначив особливості передачі влади в разі його насильницької смерті.

Як повідомляє білоруське новинне агентство «Белта», документ передбачає, що у разі загибелі глави держави внаслідок замаху, здійснення акту тероризму, зовнішньої агресії, інших насильницьких дій всі державні органи та їхні посадові особи діють відповідно до рішень Ради безпеки, на засіданнях якого головує прем'єр-міністр.

При цьому на території країни негайно вводиться надзвичайний або військовий стан, а Радою безпеки визначається перелік заходів щодо їх забезпечення.

«Основним питанням буде питання проведення виборів. Рада безпеки за участю губернаторів прийме рішення про їх проведення», – йдеться у повідомленні.

Декрет набуває чинності з моменту його підписання.

Зазначимо, що ще у квітні Лукашенко заявив, що іноземні спецслужби готували замах на нього і хотіли «посадити в льох» його дітей. Голова режиму переконаний, що операцію планували на вищому рівні в США.

Російська ФСБ після цього заявила про затримання в Москві двох громадян Білорусі, один з яких мав також американський паспорт. Їх нібито консультували для замаху в США та Польщі.

Лукашенко своєю чергою заявив, що підпише декрет про передачу влади в Білорусі на випадок, якщо його вб’ють.

Варто додати, що старший син Лукашенка – 45-річний Віктор Олександрович Лукашенко – де-юре входить до складу згаданої Ради Безпеки Республіки Білорусь і де-факто є там другою людиною після свого батька.