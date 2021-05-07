Лукашенко раніше заявив, що спецслужби США нібито планували замах на нього та його синів

Глава Могильовського регіонального осередку партії «Білоруський народний фронт» (БНФ) Віталій Макаренко, який фігурує у справі про «замах» на самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та його синів, просить Україну надати йому статус біженця. Про це пише «Радіо Свобода».

Віталій Макаренко – один із 10 людей, яким оголосили обвинувачення у справі щодо нібито замаху на Лукашенка. Зокрема його звинувачують за статтею про «змову чи інші дії з метою захоплення державної влади».

Наразі Макаренко вже має посвідку на проживання в Україні. Він звернувся до Державної міграційної служби України з проханням надати йому статус біженця або додатковий захист.

«Дозвіл на проживання дозволяє мені перебувати в Україні, а статус біженця захищає від видання владі Лукашенка, яка вже надала мені статус обвинуваченого у так званому перевороті та замаху на Лукашенка, більш того, вже заочно заарештувала і повідомила, що проситиме про екстрадицію. Тому я вирішив звернутися по допомогу до української держави», – каже чоловік.

Окрім того, Макаренко та його адвокат хочуть звернутися до Офісу генерального прокурора. Там вони хочуть розповісти про політичні мотиви справи проти Макаренка та попросити про його невидання Білорусі, а також отримати інформацію про запит на екстрадицію.

Сам Макаренко називає справу очевидно «політичною» та «сфальсифікованою». Він також припустив, що його включили у список фігурантів справи для популяризації заяв про «український слід», адже чоловік тісно пов'язаний з Україною – тут живе його родина.

«Я навіть не знаю, що білоруська сторона може написати в запиті. Мені було б цікаво його прочитати, бо я не робив жодних дій, які можна схарактеризувати як змова або спробу (змови — ред.)», – сказав він.

Як намагались «вбити» Лукашенка

Із серпня 2020 року в Білорусі відбуваються масові протести через оголошені результати президентських виборів. За даними ЦВК, перемогу з великим відривом здобув Олександр Лукашенко. Однак протестувальники не визнають цих результатів і вимагають визнати опозиціонерку Світлану Тіхановську легітимною президенткою Білорусі.

Попри масові мітинги та акції в усій країні, 23 вересня Лукашенко, який колись обіцяв «піти, якщо народ його про це попросить», провів інавгурацію та знову обійняв посаду президента

Силовики жорстко розганяли протестувальників, їх лідерів досі затримують і переслідують, зокрема, й кримінальними справами. Протестувальники нині замість масових акцій, які відбувалися в серпні-жовтні 2020 року, вдаються до регулярних локальних мітингів.

У квітні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що спецслужби Сполучених Штатів нібито планували замах на нього та його синів.

За його словами, в Гомельській області навіть знайшли льох, у якому мали тримати дітей.Федеральна служба безпеки заявила про затримання двох людей, які нібито «спільно з українськими націоналістами» планували організувати у Білорусі переворот.

Як доказ телеканал ОНТ («Общенациональное телевидение Беларуси») опублікував сюжет із нібито записаною на приховану камеру розмовою двох затриманих чоловіків. На записах чоловіки нібито обговорюють «усунення найголовнішого», «блокування роботи ОМОНу» та «захоплення символічних об'єктів у центрі міста».

Жодних доказів своїх слів Лукашенко не надав.