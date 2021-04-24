Олександр Лукашенко планує підписати декрет про перехід президентських повноважень Раді безпеки у випадку, якщо в країні виникне екстрена ситуація, зокрема, на випадок «фізичного усунення глави держави». Заяву Лукашенка цитує «Белта».

Президент Білорусі пояснив потребу в цьому документі можливим випадком, що «опонентам влади вдасться замах на президента».

«Скажіть, якщо завтра немає президента, ви гарантуєте, що все буде нормально? Ні. Тому на цей випадок я підпишу найближчими днями декрет, як буде вибудувана влада в Білорусі. Президента застрелили — на завтра Рада безпеки буде наділена повноваженнями», – заявив Лукашенко.

Він зазначив, що в такому випадку в країні одразу ж введуть надзвичайний стан та водночас заявив, що така необхідність навряд чи настане.

«Я повинен передбачити все. Тому буде підписаний цей декрет. У нас буде фактично колективний президент у вигляді Ради безпеки», – додав Лукашенко.

Нагадаємо, що Лукашенко 17 квітня заявив, що спецслужби США нібито планували замах на нього та його синів. Він розповів, що людей, які збиралися його вбити, затримали в Москві. Жодних доказів своїх слів Лукашенко не надав.

Водночас у США заперечили, що уряд держави готував замах на Лукашенка.

Що не так з Олександром Лукашенком

Із серпня 2020 року в Білорусі відбуваються масові протести через оголошені результати президентських виборів. За даними ЦВК, перемогу з великим відривом здобув Олександр Лукашенко. Однак протестувальники не визнають цих результатів і вимагають визнати опозиціонерку Світлану Тіхановську легітимною президенткою Білорусі.

Попри масові мітинги та акції в усій країні, 23 вересня Лукашенко, який колись обіцяв «піти, якщо народ його про це попросить», провів інавгурацію та знову обійняв посаду президента.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, їх лідерів досі затримують і переслідують, зокрема, й кримінальними справами. Протестувальники нині замість масових акцій, які відбувалися в серпні-жовтні 2020 року, вдаються до регулярних локальних мітингів.

Зазначимо, що офіційно Україна не визнала легітимності Лукашенка після виборів у 2020 році та на державному рівні припинила всі контакти з Білоруссю через політичну кризу в країні.

Низка країн Євросоюзу, а також Велика Британія, США, Канада також не визнали легітимність Лукашенка, ввели санкції проти білоруської влади та закликали до нових виборів.