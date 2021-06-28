Білорусь вирішила відкликати свого посла з Брюсселя «для консультацій»

Білорусь призупиняє свою участь в зовнішньополітичній ініціативі Європейського Союзу «Східне партнерство». Таким чином Міністерство закордонних справ Білорусі у понеділок, 28 червня, відповіло на введені тиждень тому європейські санкції.

Рішення пояснюється санкціями ЄС, введеними проти режиму Олександра Лукашенка після вимушеної посадки літака Ryanair.

Також Білорусь вирішила призупинити дію угоди про реадмісію з Євросоюзом і попередила, що це «негативно відіб'ється на взаємодії з Євросоюзом у сфері боротьби з нелегальною міграцією та організованою злочинністю». Фактично країна відмовляється приймати назад мігрантів, які перейшли кордон ЄС зі сторони Білорусі.

Білорусь вирішила відкликати свого посла з Брюсселя «для консультацій», керівнику представництва ЄС в Білорусі Дірку Шубелю запропонували зробити це саме.

Крім того, країна заборонила в'їзд на свою територію представникам європейських структур та осіб з Євросоюзу, які сприяли введенню санкцій.

Як інформував ZAXID.NET, Європейський Союз, Сполучені Штати Америки, Канада, Великобританія 21 червня, синхронно запровадили нові санкційні пакети проти режиму Олександра Лукашенка.

Натомість МЗС Білорусі порівняло оголошення санкцій із нападом Третього Рейху на СРСР, роковини якого відзначають 22 червня

Довідково:

Східне партнерство – це проект ЄС, членами якого є шість країн колишнього СРСР - Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Молдова та Україна. Він був створений з метою розвитку інтеграційних зв'язків між Євросоюзом і цими державами.

В санкційний перелік Євросоюзу найбільший, до нього увійшли 78 фізичних осіб та вісім юридичних. Серед них – російський мільярдер Михайло Гуцерієв (компанії «Русснефть», «Нефтиса», Бинбанк), Лілія Лукашенко (невістка Лукашенка, дружина його сина Віктора), Дмитро Лукашенко (середній син Лукашенка), автомобільні заводи МАЗ та БелАЗ.

Санкції пов'язані з примусовою посадкою літака Ryanair для затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича.