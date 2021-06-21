У понеділок, 21 червня, Європейський Союз опублікував санкційний список із 78 фізичних та 8 юридичних осіб, які потрапили підд європейсмькі санкції. Пізніше того ж дня санкції проти Білорусі запровадили США.

Як пише DW, Рада Євросоюзу у понеділок, 21 червня, затвердила четвертий пакет санкцій проти режиму Олександра Лукашенка у Білорусі. Обмежувальні заходи опублікували в Офіційному журналі ЄС того ж дня, після чого вони одразу ж набули чинності. До списку потрапили 78 фізичних осіб та 8 державних підприємств і компаній.

«Це рішення ухвалено через ескалацію серйозних порушень прав людини в Білорусі та насильницьких репресій проти громадянського суспільства, демократичної опозиції та журналістів», – пояснюється у прес-релізі Ради ЄС.

Частину санкцій запровадили за примусову посадку літака Ryanair у Мінську 23 травня. Це державне підприємство «Белаеронавігація», яке керує повітряним рухом в Білорусі, а також семеро фізичних осіб, включно з міністром транспорту країни Олексієм Авраменком та гендиректором «Белаеронавігації» Леонідом Чуро.

Більшість санкцій стосуються продовження репресій режимом Лукашенка. Серед осіб, які потрапили під обмеження – син Олександра Лукашенка Дмитро, міністр оборони Віктор Хренін, заступники генпрокурора Білорусі Олексій Стук і Геннадій Диско, кілька депутатів, включно з заступником голови комісії палати представників Білорусі з міжнародних справ Олегом Гайдукевичем, а також низка суддів, прокурорів, працівників слідчого комітету Білорусі, включно з його головою Дмитром Горою.

У список потрапила й низка бізнесменів, а також такі підприємства: «Мінський автотранспортний завод» (МАЗ), «Білоруський автомобільний завод» (БелАЗ), логістичний оператор «Бреміно групп» і нафтотрейдер «Нова нафтова компанія». Також це компанії «Глобалкастом-менеджмент» і «Логекс», які надають послуги з митного декларування та логістики, а також компанія «Сохра», яка займається просуванням білоруської продукції на зовнішніх ринках.

Відтепер фізичним особам, які опинилися в цьому списку, заборонено в'їжджати на територію ЄС, а їхні активи, якщо такі є у Євросоюзі, заморожені. У компаній також заморожені активи, а громадянам і фірмам з ЄС заборонено надавати їм будь-які кошти.

Також нові санкції проти режиму Лукашенка запровадили США. Про це 21 червня повідомило американське міністерство фінансів.

серед фізичних осіб, які потрапили під американські санкції, — зокрема, прессекретарка Лукашенка Наталія Ейсмонт, голова Ради Республіки Наталія Кочанова, голова КДБ Іван Тертель, командувач внутрішніх військ Микола Карпенков, генеральний прокурор Андрій Швед тощо.

До списку юридичних осіб входять КДБ Білорусі, відділ міліції Мінського міськвиконкому на Акрестіна, Головне управління у боротьбі з організованою злочинністю та корупцією, УВС Брестського облвиконкому та внутрішні війська МВС.