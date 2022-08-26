З 24 лютого до 22 серпня кордони ЄС перетнули 998085 громадян Росії

З початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, що розпочалося 24 лютого, майже мільйон громадян держави-терориста Росії в'їхали на територію Євросоюзу. Про це пише Deutsche Welle з посиланням на дані Європейського агентства прикордонної та берегової охорони Frontex.

Як свідчать дані, з 24 лютого до 22 серпня кордони ЄС перетнули 998085 громадян Росії.

61% росіян в'їхали до ЄС через Фінляндію та Естонію. Зокрема, понад 329 тисяч громадян або 33% зробили це через фінський кордон, а майже 282 тис. або 28% – через естонський.

Ще понад 132 тис. громадян РФ потрапили до ЄС через Литву, понад 35 тисяч – через Латвію, понад 26 тисяч – через Польщу.

Зазначимо, що 30-31 серпня у Празі відбудеться неформальна зустріч глав МЗС країн ЄС, де планують обговорити це питанні. Ймовірність, що рішення припинити видачу туристичних віз росіянам буде ухвалено на рівні ЄС, невелика, але є.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав західні країни заборонити в’їзд усім громадянам Росії.

Латвія, Чехія та Естонія призупинили видачу росіянам шенгенських туристичних віз, Фінляндія оголосила, що обмежить їхню кількість.

Деякі інші країни ЄС, наприклад, Португалія, Угорщина, висловилися проти такого заходу. Ідею заборонити видачу віз росіянам не підтримав і верховний представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель.

Видання Bloomberg пише, що громадянам держави-терориста Росії, які збиратимуться подорожувати країнами Європейського Союзу, доведеться платити більше та долати додаткові бюрократичні труднощі, щоб отримати короткострокову візу. Таким може стати компромісне рішення щодо візових обмежень для росіян, який активно обговорюється впродовж останніх тижнів.