Громадянам держави-терориста Росії, які збиратимуться подорожувати країнами Європейського Союзу, доведеться платити більше та долати додаткові бюрократичні труднощі, щоб отримати короткострокову візу. Таким може стати компромісне рішення щодо візових обмежень для росіян, який активно обговорюється впродовж останніх тижнів інформує «Радіо Свобода» з посиланням на Bloomberg.

Як повідомляється, таке компромісне рішення передбачає збільшення візового збору з 35 до 80 євро, збільшення строків оформлення віз та кількості необхідних документів.

Своєю чергою міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що його країна, яка головує в ЄС, запропонує повністю призупинити дію угод про спрощення візового режиму з Росією та Білоруссю на зустрічі міністрів закордонних справ у Празі наступного тижня.

За підсумками цієї зустрічі не будуть оприлюднювати офіційного рішення.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський закликав західні країни заборонити в’їзд усім громадянам Росії.

Латвія, Чехія та Естонія призупинили видачу росіянам шенгенських туристичних віз, Фінляндія оголосила, що обмежить їхню кількість.

Деякі інші країни ЄС, наприклад, Португалія, Угорщина, висловилися проти такого заходу. Ідею заборонити видачу віз росіянам не підтримав і верховний представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель.