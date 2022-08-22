Сполучені Штати Америки не підтримують ідеї щодо загальної заборони на візи для громадян Росії. Про це заявив речник Держдепу, повідомила «Європейська правда» з посиланням на CNN.

«США не хотіли б закривати шляхи до притулку та безпеки для російських дисидентів або інших осіб, які є вразливими до порушень прав людини. Ми також чітко дали зрозуміти, що важливо провести межу між діями російського уряду та його політикою в Україні та народом Росії», – заявив він.

За його словами, США «працюють з членами Альянсу та партнерами, щоб запровадити покарання, зокрема візові обмеження для кремлівських чиновників та їхніх людей».

В Держдепі зазначили, що у відповідь на вторгнення Росії в Україну з 24 лютого 2022 року США запровадили візові обмеження щодо майже 5 тис. осіб.

«Ми продовжуватимемо виявляти осіб, причетних до вторгнення Росії, і сприятимемо притягненню до відповідальності за їхню поведінку. Ми шукаємо всі інструменти, щоб притягнути Кремль до відповідальності», – наголосив речник.

Раніше проти пропозиції заборонити в'їзд росіянам до ЄС також виступив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Також проти цієї ідеї висловився канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Зазначимо, що Естонія, Латвія, Литва, Чехія, які найактивніше підтримують цю ініціативу, вже призупинили видачу віз громадянам РФ. Польща також хоче припинити візовий режим ЄС для росіян. Болгарія також припинила видачу нових віз російським туристам. А Фінляндія планує на 90% зменшити кількість віз, які видаються. Нагадаємо, що з 1 липня Україна запровадила візовий режим для громадян Росії.

До слова, заплановано, що на зустрічі 31 серпня міністри закордонних справ Євросоюзу обговорять візові обмеження для росіян на тлі війни в Україні.