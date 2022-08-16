Сьогодні міністри обговорять можливість обмеження туристичних віз для росіян

Фінляндія значно скоротить видачу туристичних віз громадянам РФ. Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив про те, що країна планує значно скоротити кількість туристичних віз, які видають росіянам. Сьогодні міністри мають розглянути це питання. За словами Пекка Хаавісто, остаточне рішення з’явиться у серпні, повідомила національна телерадіомовна компанія Фінляндії Yle.

«Рішення на рівні Фінляндії обов’язково з’явиться в серпні», – запевнив Хаавісто.

Сьогодні міністри обговорять можливість обмеження туристичних віз для росіян. Остаточне рішення буде приймати Міністерство закордонних справ.

За словами Хаавісто, щодня на фінську візу від громадян РФ надходить близько тисячі заяв. У майбутньому це число можливо скоротити до 100-200 на день. Він розповів, що міністерство готує спеціальну модель, згідно з якою пріоритет надаватиметься заявникам, які звертаються за візою, наприклад, за сімейними обставинами, роботою чи навчанням.

На його думку, дуже важливо виробити спільну позицію Європейського Союзу щодо віз для громадян РФ. Але Фінляндія може ухвалювати рішення на національному рівні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав Захід закрити кордони для громадян РФ. У інтервʼю Washingon Post він заявив, що «найважливіші санкції – закриття кордонів, бо росіяни відбирають чужу землю». З 1 липня Україна запровадила візовий режим для громадян Росії.

Прем'єр-міністерки Естонії та Фінляндії Кая Каллас та Санна Марін також закликали заборонити видачу туристичних віз громадянам РФ. Вони зазначили, що відвідування Європи – це привілей, а не одне з прав людини. Тому неправильним є те, що Росія веде агресивну та жорстоку війну в Європі, а росіяни можуть вільно подорожувати.

Загалом в'їзд росіянам з естонськими візами вже заборонила Естонія. Також Болгарія припинила видачу нових віз російським туристам. Польща розглядає можливість запровадження візових обмежень для громадян Росії. Загалом очільники МЗС Євросоюзу планують обговорити можливі візові обмеження для росіян у кінці серпня.

Зазначимо, що 15 серпня Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина не підтримуватиме ініціативу низки європейських країн щодо заборони на видачу шенгенських віз громадянам РФ. На його думку, в разі запровадження обмежень з труднощами з виїздом із РФ зіткнуться опоненти Кремля, які втікають від російського режиму.