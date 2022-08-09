Кая Каллас вважає, що відвідування Європи – це привілей, а не право людини

Прем’єр-міністерка Естонії закликала країни ЄС припинити видачу туристичних віз росіянам. Про це Кая Каллас написала у своєму Twitter у вівторок, 9 серпня. Вона відзначила, що наявність візи до ЄС – це привілей, а не право людини.

«Припиніть видавати туристичні візи росіянам. Авіасполучення з Росією закрито. Це означає, що поки країни Шенгенської зони видають візи, сусіди Росії несуть тягар (Фінляндія, Естонія, Латвія — єдині точки доступу). Пора припиняти туризм із Росії вже зараз», – написала Кая Каллас.

Stop issuing tourist visas to Russians. Visiting #Europe is a privilege, not a human right. Air travel from RU is shut down. It means while Schengen countries issue visas, neighbours to Russia carry the burden (FI, EE, LV – sole access points). Time to end tourism from Russia now — Kaja Kallas (@kajakallas) August 9, 2022

Нагадаємо, що у квітні Естонія припинила видачу росіянам і білорусам дозволів для проживання і роботи. Також Естонія стала першою з країн НАТО, хто закликав закрити небо над Україною.

Зазначимо, що напередодні також прем’єрка Фінляндії Санна Марін запропонувала обмежити видачу віз громадянам РФ. Про це вона заявила в інтерв’ю фінському виданню Yle. Вона зазначила, що такі рішення необхідно ухвалювати спільно в ЄС. Але на її думку, Фінляндія самостійно могла би сповільнити видачу віз громадянам РФ. До слова, 7 липня парламент Фінляндії ухвалив закон про будівництво міцнішого паркану на ділянці 1300 км кордону з Росією.

Також нещодавно Болгарія призупинила прийом документів від росіян на туристичні візи та візи для власників нерухомості. Раніше посольство Латвії в РФ тимчасово зупинило видачу всіх віз для російських громадян. Винятком є лише поїздка на похорон родича.

Нагадаємо, що напередодні президент Володимир Зеленський закликав Захід повністю закрити кордони для всіх росіян. У кінці травня Зеленський підтримав петицію про запровадження віз для росіян. А з 1 липня в Україні запрацював візовий режим з РФ.