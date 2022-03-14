Парламент Естонської Республіки прийняв рішення із закликом до країн-членів ООН про закриття неба України від російського агресора. Про це 14 березня повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

«Це перше рішення від парламенту країни, яка входить до ЄС та НАТО. Першим бути складно, відповідально та почесно. Тому від себе особисто, від українських парламентарів, від всього народу щиро дякую Спікерові Парламенту Естонської Республіки та всім депутатам за сміливість і відданість Україні», – написав Стефанчук.

Він додав, що це рішення має стати прикладом рішучості для інших парламентів світу.

За даними генштабу ЗСУ, станом на ранок 14 березня по території України було нанесено 259 ракетних ударів та випущено 395 крилатих ракет.

Українські посадовці та громадські неодноразово зверталась до західних лідерів щодо закриття неба над країною, оскільки це б могло зберегти багато життів.

Додамо, що закриття неба означає, що небо патрулюється військовою авіацією і охороняється системами ППО. Коли небо закрите, то всі військові літаки, які залітають у закриту зону, – збиваються.