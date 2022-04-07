В Естонії громадяни Росії та Білорусі більше не зможуть отримувати нові дозволи для проживання, роботи та бізнесу. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Естонії Крістіан Яані, пише «Громадське».

«Ми маємо рішуче обмежити можливості громадян цих двох країн приїхати до Естонії та оселитися», – сказав міністр.

Водночас Естонія не анулює вже чинні дозволи на проживання, перебування та роботу в країні. Також росіяни та білоруси зможуть просити про продовження таких дозволів на довший термін.

Також на підставі вже виданої для роботи посвідки росіяни та білоруси зможуть оформити повторний дозвіл для роботи в іншого роботодавця.

Однак громадяни цих країн втрачатимуть дозволи, якщо порушуватимуть естонські закони, зокрема розпалюватимуть національну, расову, релігійну або політичну ворожнечу.