Естонія надала Україні велику партію військової допомоги
Естонія передала Україні як летальну, так і нелетальну військову допомогу
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Уряд Естонії передав чергову партію летальної зброї, в тому числі гаубиці, для захисту України від російського вторгнення, повідомило посольство Естонії в Україні.
Серед летальної зброї:
- протитанкові ракети;
- гаубиці;
- протитанкові міни;
- безвідкатні протитанкові гармати;
- автомати;
- боєприпаси;
- одноразові гранатомети;
- ручні гранати.
Щодо нелетальної допомоги, то Естонія передала українським воїнам:
- шоломи;
- бронежилети;
- засоби зв’язку;
- дрони;
- прилади нічного бачення;
- лазерні далекоміри;
- медичні товари;
- одяг хімічного захисту.
Зазначимо, що нелетальну допомогу українським захисникам вдалося надати завдяки естонським підприємцям, які співпрацювали з цього питання з місцевими державними установами і Збройними силами.
«Щоб Україна залишалася вільною, потрібно ще більше. Естонія закликає всі європейські країни надати Україні необхідне озброєння, військову та гуманітарну допомогу, політичну підтримку, а також посилити санкції проти Росії та припинити прямо чи опосередковано підтримувати економіку РФ», – наголошується в повідомленні посольства Естонії в Україні.