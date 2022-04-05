Уряд Естонії передав чергову партію летальної зброї, в тому числі гаубиці, для захисту України від російського вторгнення, повідомило посольство Естонії в Україні.

Серед летальної зброї:

протитанкові ракети;

гаубиці;

протитанкові міни;

безвідкатні протитанкові гармати;

автомати;

боєприпаси;

одноразові гранатомети;

ручні гранати.

Щодо нелетальної допомоги, то Естонія передала українським воїнам:

шоломи;

бронежилети;

засоби зв’язку;

дрони;

прилади нічного бачення;

лазерні далекоміри;

медичні товари;

одяг хімічного захисту.

Зазначимо, що нелетальну допомогу українським захисникам вдалося надати завдяки естонським підприємцям, які співпрацювали з цього питання з місцевими державними установами і Збройними силами.

«Щоб Україна залишалася вільною, потрібно ще більше. Естонія закликає всі європейські країни надати Україні необхідне озброєння, військову та гуманітарну допомогу, політичну підтримку, а також посилити санкції проти Росії та припинити прямо чи опосередковано підтримувати економіку РФ», – наголошується в повідомленні посольства Естонії в Україні.