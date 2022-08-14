Польща вже кілька місяців не видає туристичні візи громадянам Росії

Польща розглядає можливість запровадження візових обмежень для громадян Росії. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик, інформує «Радіо Свобода» з посиланням на польські ЗМІ.

За його словами, Польща виступає за подальше застосування ЄС санкцій проти Росії, зокрема призупинення візового режиму для громадян Росії.

«Однак великі країни-члени, включаючи Німеччину, Францію та Нідерланди, виступають проти цього. У зв'язку з тим, що неможливо подолати опір цих країн щодо призупинення дії угоди про спрощення візового руху для громадян Російської Федерації, Польща працює над новим рішенням», – сказав він.

За його словами, польська дипломатія вже кілька тижнів веде переговори на цю тему з деякими країнами-членами, та зазначив, що Литва, Латвія та Естонія, а також Чехія та Словаччина мають схожий погляд на ці питання.

«Ми можемо очікувати рішення з цього питання в найближчі тижні», – каже заступник глави МЗС Польщі.

Польща вже кілька місяців не видає туристичні візи громадянам держави-терориста Росії. Нині їх отримують лише росіяни, які через роботу змушені перетинати польсько-російський кордон, зокрема водії вантажівок, дипломати, а також особи з «картою поляка».

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Естонія не буде впускати громадян Росії з виданими нею шенгенськими візами.