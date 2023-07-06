Дорога зазнала значних ушкоджень, проїзд наразі неможливий

На Волині внаслідок грози здетонували міни поруч з дорогою «Шацьк-Піща». Як наслідок, автошлях частково зруйнований, проїзд наразі неможливий. Постраждалих немає.

Як повідомили у Волинській обласній військовій адміністрації, інцидент стався вночі у четвер, 6 липня неподалік села Затишшя Шацької громади.

За попередньою інформацією, внаслідок грози здетонували міни поруч з дорогою. Наразі там працюють військові. «Опісля упродовж двох днів усунуть наслідки, аби розблокувати дорогу», – зазначають у військовій адміністрації.

Водій автомобіля не встиг вчасно зорієнтуватись і тому мало не заїхав у вирву. Фото Безпечний Район

Наразі відомо, що постраждалих внаслідок цього інциденту немає. Водій автомобіля, який мало не з'їхав у яму, ніяких травм він не зазнав, з ним все добре.

Також у адміністрації додають, що подібна ситуація цієї ночі сталась на одній з доріг Любешівської громади. Однак наразі жодних деталей не коментують.

Нагадаємо, у листопаді минулого року прес-служба волинської бригади тероборони попереджала місцевих мешканців про замінування зони вздовж кордону з Білоруссю. Місцевих мешканців закликали їздити лише головними дорогами, не з'їжджаючи на узбіччя, а також не пересуватись лісовими чи польовими шляхами.