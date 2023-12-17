Двоє чоловіків їхали польовою дорогою в пошуках дров

Біля села Євгенівка Миколаївської області легковик ВАЗ 2103 підірвався на протипіхотній міні. Подія трапилась у суботу, 16 грудня, близько 17:00. Про це повідомили у прес-службі Головного управління ДСНС у Миколаївській області у неділю, 17 грудня.

Зазначається, що в автомобілі перебувало двоє чоловіків 1983 та 1987 року народження. Вони їхали польовою дорогою від села в пошуку дров.

«Під час руху відбувся вибух, автотранспорт зазнав значних пошкоджень, а люди залишились неушкодженими. Проте, самотужки дістатись безпечної території вони не змогли оскільки зона підриву була досить щільно замінована», – йдеться у повідомленні.

На місце події приїхала група піротехніків. Фахівці створили безпечний «коридор» довжиною 140 метрів та евакуювали чоловіків. Медичної допомоги вони не потребували.

До слова, село Євгенівка входить до Снігурівської громади. Місто Снігурівка російські військові окупували 19 березня 2022 року. 10 листопада 2022 року ЗСУ звільнили місто. У ДСНС зазначають, на територіях, де відбувались бойові дії або були окупованими, підвищена мінна небезпека.

«Заздалегідь обмірковуйте свій шлях, обирайте тільки безпечні та перевірені дороги. Польові шляхи та узбіччя можуть приховувати небезпеку. Тому, краще об'їхати асфальтованою дорогою або дорогою з твердим покриттям», – зазначають у ДСНС.

Раніше у Державній службі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що через військову агресію Росії Україна стала однією з найзабрудненіших боєприпасами країн світу. Станом на 27 вересня 2023 року потенційно замінованими внаслідок російського вторгнення залишались 174 тис. км2. На очищення замінованих територій потрібно буде витратити понад 37 млрд доларів, розповів очільник уряду Денис Шмигаль.

Нагадаємо, у міноборони заявили про посилення гуманітарного розмінування. Зокрема, додатково сформували десять батальйонів та три роти розмінування. Фахівці визначили та ідентифікували майже 26 тисяч гектарів територій, потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами.