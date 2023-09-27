Розмінування величезних територій може зайняти десятиліття

Потенційно замінованими внаслідок російського вторгнення в Україну станом на сьогодні залишаються 174 тис. км2. На очищення замінованих територій потрібно буде витратити понад 37 млрд доларів, розповів очільник уряду Денис Шмигаль на форумі, присвяченому розмінуванню території України (Demine Ukraine Forum), повідомляє «Укрінформ».

«Росія залишає за собою смертоносний слід. Міни – це зброя війни, яка залишається активною ще довго після деокупації, після війни, не розбирає: чи це цивільна особа, чи військова, чи дитина. На жаль, ворог умисне мінує наші міста і села, наші території, ліси і поля, щоб завдати втрат не лише військовим, але й тисячам мирних людей. Сьогодні потенційно замінованими в Україні залишаються 174 тис. кв. км. Ця цифра уже відома практично усім нашим партнерам. Це величезна територія, розмінування якої може зайняти десятиліття, а, за даними деяких експертів, і сотні літ», – сказав Шмигаль.

За його словами, також надзвичайно складною є проблема того, що ворог залишає після себе величезну кількість різноманітних небезпечних об'єктів, яких не бачать металошукачі, або здійснює тотальне мінування місць проживання мирних людей.

«Ми вже бачили після деокупації Київщини, Чернігівщини, Сумщини, як ворог мінує будинки, дитячі майданчики, дитячі іграшки, меблі. Просто мінують усе, щоб завдати якомога більше шкоди і ураження українцям», – зазначив прем'єр.

За його словами, деякі міни взагалі не піддаються розмінуванню, і їх потрібно знищувати просто на місці, а це ускладнює процеси розмінування загалом. Шмигаль наголосив, що з таким викликом після Другої світової війни жодна країна не стикалася, а тому Україні ніяк не обійтися без допомоги партнерів.

«Масштаб величезний. Звісно ж, ми потребуємо допомоги наших партнерів. Ми створюємо відповідні інституції та інфраструктуру всередині нашої держави», – зауважив Шмигаль.

Він нагадав, що уряд уже створив міжвідомчу робочу групу з питань гуманітарного розмінування для координації усіх міністерств і відомств. Тепер, за словами прем'єра, уряд формує Центр гуманітарного розмінування для аналізу інформації, стратегічного планування і для діалогу з нашими партнерами.

«Реалізується план очищення сільгоспземель. Вже обстежили понад 200 тис. га з 470 тис., визначених як пріоритетні. Близько 120 тис. га повернули уже в обробку. У цьому питанні працює не лише держава, але й підключається і бізнес», – сказав він.