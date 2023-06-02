У п'ятницю, 2 червня, на Харківщині сім'я в авто наїхала на невідомий вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху загинула жінка, троє дітей поранені. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Трагедія сталася поблизу сіл Морозова Долина та Леміщине Богодухівського району. 37-річна жінка загинула на місці. Важких поранень зазнали дві дівчинки 12-ти та 15-ти років та 12-річний хлопчик. Усі постраждалі госпіталізовані, наразі медики борються за їхні життя.

Очільник області нагадав, що на Харківщині залишається дуже високою мінна небезпека. Не можна відвідувати ліси, поля, лісосмуги, узбіччя доріг, береги водойм тощо. Пересуватися треба виключно по дорогах з твердим покриттям.

У разі виявлення підозрілого предмета торкатися його заборонено. Треба відійти на безпечну відстань та повідомити ДСНС або поліцію.