Міни стали найбільшою перешкодою для українського контрнаступу

Контрнаступ України просувається повільно, оскільки території перед російськими оборонними укріпленнями щільно заміновані. Перед початком контрнаступу Україна отримала менше 15% від всього саперного та інженерного обладнання, яке просила у західних партнерів. Про це пише The Washington Post.

За словами солдатів, з якими поспілкувались журналісти, тривала підготовка до контрнаступу дала росіянам час на підготовку своєї оборони. Території глибиною від 3 до 10 миль [близько 5-16 км] перед основними опорними пунктами росіян були щільно заміновані протитанковими і протипіхотними мінами і розтяжками. За їхніми словами, ці оборонні споруди стримують український наступ.

В результаті, за словами українських військовослужбовців, українські сили змінили стратегію. Замість того, щоб намагатися прорватись за допомогою бойових машин піхоти і бойових танків, які західні союзники надали Україні для контрнаступу, підрозділи просуваються вперед повільно, часто «своїм ходом».

Як пише WP, боротьба України на мінних полях виявила вразливість бронетранспортерів і танків – особливо новоприбулих американських бойових машин Bradley і німецьких танків Leopard, які офіційні особи вважали ключовими для України, щоб відвоювати окуповану росіянами територію.

За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, Україні потрібне спеціальне дистанційне обладнання для розмінування. В інтерв'ю WP він розповів, що Україна використовує надані США системи M58 Mine Clearing Line Charge (MICLIC), але «вони також знищуються», а тому їх потрібно багато. Високопоставлений український чиновник, який говорив з WP на умовах анонімності, розповів, що Київ отримав менше 15% від тої кількості саперного та інженерного обладнання, в тому числі MICLIC, яку просив у західних партнерів напередодні контрнаступу. Частина цього обладнання прибула лише минулого тижня, повідомив чиновник.

Міністр оборони України Олексій Резніков і Залужний повідомили WP, що вони поінформували своїх західних колег про те, що їм терміново потрібно більше систем розмінування.

«Мінні поля – це одна з проблем, яка, безумовно, впливає на темпи наступу. Це проблема, яку ми бачимо. Чи можна було її вирішити швидше? Можна було. Як її можна було б вирішити? Генерал Міллі [голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі] знає. Інше питання, чи може він у цьому допомогти? Я не знаю», – сказав Залужний.

Американські офіційні особи заявили WP, що вони надали Україні майже всі види обладнання, які вона просила напередодні контрнаступу. Посадовці зазначили, що не завжди можливо надати ту кількість, яку просить Україна, але сказали, що, зокрема, щодо систем MICLIC, Вашингтон працює над тим, щоб незабаром надати більше не лише самої системи, але й зарядів, які вона використовує для підриву довгих рядів мін.

Посадовці також повідомили газеті, що рішення США надати Україні касетні боєприпаси надасть Києву вогневу перевагу, що дозволить українським військовим мати достатньо часу і простору для використання наявного у них інженерного обладнання. Українські військовослужбовці, які беруть участь у контрнаступі, розповіли WP, що, оскільки систем розмінування дуже мало, вони стали легкою мішенню для російських військ, які пріоритетно наносять удари по них.

Як зазначає газета, глибина і щільність мінних полів є значною проблемою вздовж південної лінії фронту в Запорізькій області, де росіяни очікували, що українці підуть в атаку і спробують перерізати сухопутний коридор через окупований регіон, який з'єднує російський кордон з Кримом.

Командир інженерно-саперного підрозділу 47-ї механізованої бригади з позивним «Оскар» розповів WP, що його група отримала німецький танк для розмінування Wisent, який використовувала перед початком контрнаступу в Запорізькій області. Цей танк та подібні радянські моделі успішно розмінували деякі шляхи для першого наступу підрозділів бригади.

«Але зараз їх використання вже неефективне, тому що ворог очікує появи такої техніки, яка масивна, галаслива, яку легко помітити і, відповідно, завдати удару», – сказав «Оскар».

Інший офіцер 47-ї бригади розповів WP, що в перший день контрнаступу деякі підрозділи бригади на бойових машинах Bradley і танках Leopard помилково вибрали неправильний маршрут, потрапивши на мінне поле, замість того, яке було заздалегідь підготовлене саперами. Попереду колони, розповідає газета, йшли машини розмінування, але група була змушена зупинитися, коли машини, що їхали позаду, несподівано натрапили на міни і опинилися в пастці. Хаос створив скупчення машин в одному місці. Тоді росіяни почали атакувати українців з гелікоптерів та протитанковими ракетами, серйозно пошкодивши та знищивши кілька БТРів і танків. За словами українського офіцера, деяким підрозділам, які залишили свою техніку, все ж вдалося захопити російські окопні позиції.

«Коли ворог бачить перед собою навіть танк Leopard і спеціальну інженерну техніку, він в першу чергу знищить спецтехніку. Тому що без неї всі інші не пройдуть. Лише за кілька днів наступу було знищено декілька таких машин разом з екіпажами», – розповів офіцер.

Оскільки росіяни за допомогою безпілотників, пише WP, вишукують системи розмінування, щоб уразити їх артилерією та ракетами, українці намагаються вручну виконувати роботи з розмінування.

ªСаперні підрозділи – іноді група лише з чотирьох осіб – часто чекають сутінків, щоб розчистити шляхи, оскільки вдень вони занадто помітні, а в темряві їх можна побачити за допомогою приладів нічного бачення», – розповідає газета. Сапери розповіли WP, що ходити з металошукачем нереально, тому що вони занадто помітні, а тому вони повзають, шукаючи міни.

«Це нас дуже сповільнює, тому що робота сапера потребує часу і спокою. У таких умовах виконувати нашу роботу неможливо», – сказав підполковник Микола Мороз, командир інженерно-саперного батальйону 128-ї гірсько-штурмової бригади.

Крім того, пише газета, росіяни скидають з безпілотників міни на ділянки, які очистили українські сапери, а позиції, до яких дістаються українці, можуть бути вже заміновані.Оскільки українські солдати пересуваються пішки, а не на новій західній техніці, поповнювати запаси боєприпасів та евакуйовувати поранених стало складніше.